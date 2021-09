«È un rudere, lo abbatteremo» 

Saranno rimosse le impalcature che ancora ingombrano via Parrocchia. Si è aperto un concreto spiraglio nella vicenda del fabbricato pericolante che dal mese di gennaio tanti disagi ha determinato alla viabilità e alle attività commerciali che operano nella via: in Consiglio comunale è stata approvata, con voto unanime di maggioranza e opposizione, una variante alla scheda del fabbricato, nel Piano particolareggiato del centro matrice, che consentirà di intervenire sull’immobile e rimuovere l’ingombrante impalcatura posizionata per evitare ulteriori crolli. «Questa variante - ha detto l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Ecca - si è resa necessaria in quanto in seguito a degli accertamenti da parte dell'ufficio Tecnico si è evidenziato che il fabbricato ormai non è più classificabile come “conservativo” perché per metterlo in sicurezza bisogna procedere ormai a un abbattimento, almeno del primo piano. Per fare questo è stato necessario modificare la scheda tecnica del fabbricato portandolo dallo stato conservativo a quello di rudere».

La filosofia

Alla delibera di Consiglio seguiranno i nulla osta degli enti superiori e poi si potrà procedere all’abbattimento del muro pericolante e alla rimozione dei ponteggi. Ecca ha poi sottolineato un aspetto importante: «Bisogna evitare che il cittadino si faccia l'idea che il Comune intervenga per mettere mano ai fabbricati privati che non vengono manutenuti: non è così. L'intervento del Comune è di tipo oneroso e ci sarà una rivalsa sulla proprietà. È un punto che va ben chiarito, perché la cittadinanza non si faccia idee sbagliate».

Le preoccupazioni

Anche il capogruppo di minoranza Federico Sollai sottolinea che la delibera potrebbe creare pericolosi precedenti: «Ciò che è accaduto per questo edificio è un fatto a carattere straordinario: non diventi la regola. Non si capisca che basta abbandonare gli edifici storici al loro destino per poterli radere al suolo e trasformare. Se passa questo messaggio, tra dieci anni il nostro centro storico sarà vittima di una devastazione urbanistica e ne uscirebbe completamente sfigurato e anche quando si cercherà di ricostruire, diventerà una semplice fotocopia dell'esistente, dove si perderanno i caratteri materici e fisici dell'edilizia del nostro passato. Rispettare e preservare i caratteri storici delle costruzioni del passato è un dovere: creiamo le condizioni perché ciò possa avvenire».

