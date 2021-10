«È un progetto che guarda al futuro»  

«Silvano Cadoni non è un assessore tecnico, ma politico- chiarisce Piero Casula - Lo stesso ex vice sindaco Campus non fu uno dei più votati alle elezioni (risultò ottavo), eppure venne indicato come assessore proprio da Alfonso Marras (il più votato alle comunali con oltre 500 voti). Allora Alessandro Campus non si preoccupò di chi, come Marco Naitana e Maria Giovanna Campus (più votati di lui), venne scavalcato da una scelta politica e da accordi. Eppure quella scelta fu accolta da tutti. Oggi che la maggioranza si allarga e viene indicato dagli alleati e da Alfonso Marras un altro assessore il principio non vale più?Silvano Cadoni non era candidato, ma penso che nessuno possa mettere in discussione il suo ruolo istituzionale e politico».

«Si tratta di un progetto che guarda al futuro - spiega Casula - Unisce forze che si sono presentate in due liste diverse alle ultime elezioni, per realizzare il programma elettorale che non cambia di una virgola ed anzi, si arricchisce di nuove proposte. Si è trattato di allargare alla minoranza, così come avevamo detto in campagna elettorale e scritto nelle dichiarazioni programmatiche. Il Ps d’Az non è entrato per sostituire qualcuno, ma per rafforzare la maggioranza premiata dagli elettori». In realtà, da quella maggioranza si sono polemicamente dimessi due pezzi da novanta, Alessandro Campus e Piera Addis e ben tre non eletti hanno deciso di non prenderne il posto. Altri rimangono al palo, mentre il sindaco concede ai sardisti una super delega tecnica.

Il tempo delle polemiche è finito, secondo il sindaco Piero Casula che dopo l'allargamento della sua maggioranza al Psd’Az, spiega le ragioni di quanto è avvenuto.

La scelta

«Si tratta di un progetto che guarda al futuro - spiega Casula - Unisce forze che si sono presentate in due liste diverse alle ultime elezioni, per realizzare il programma elettorale che non cambia di una virgola ed anzi, si arricchisce di nuove proposte. Si è trattato di allargare alla minoranza, così come avevamo detto in campagna elettorale e scritto nelle dichiarazioni programmatiche. Il Ps d’Az non è entrato per sostituire qualcuno, ma per rafforzare la maggioranza premiata dagli elettori». In realtà, da quella maggioranza si sono polemicamente dimessi due pezzi da novanta, Alessandro Campus e Piera Addis e ben tre non eletti hanno deciso di non prenderne il posto. Altri rimangono al palo, mentre il sindaco concede ai sardisti una super delega tecnica.

La super delega

«Silvano Cadoni non è un assessore tecnico, ma politico- chiarisce Piero Casula - Lo stesso ex vice sindaco Campus non fu uno dei più votati alle elezioni (risultò ottavo), eppure venne indicato come assessore proprio da Alfonso Marras (il più votato alle comunali con oltre 500 voti). Allora Alessandro Campus non si preoccupò di chi, come Marco Naitana e Maria Giovanna Campus (più votati di lui), venne scavalcato da una scelta politica e da accordi. Eppure quella scelta fu accolta da tutti. Oggi che la maggioranza si allarga e viene indicato dagli alleati e da Alfonso Marras un altro assessore il principio non vale più?Silvano Cadoni non era candidato, ma penso che nessuno possa mettere in discussione il suo ruolo istituzionale e politico».

Le dimissioni

Eppure gli addii pesano. «Purtroppo Piera ed Alessandro si sono arroccati in una posizione che guardava esclusivamente ad una loro riconferma; cosa peraltro non scontata per nessuno dei 5 assessori in carica, considerata l'attività dei primi due anni, la necessità di allargare la maggioranza e l'imminente verifica di metà mandato. Qui si parla di politica e di futuro della città, non delle posizioni e del futuro personale del sindaco o degli assessori. Bisogna guardare oltre».

Il Consiglio

Dopo quanto è avvenuto, il sindaco è più forte o più debole, come sostiene Campus? «Siamo decisamente più forti, con una minoranza che vivacchia rendendo pubblici dei comunicati copia e incolla, firmati anche da chi è stato più assente che presente nei consigli comunali - va giù duro Piero Casula - Comunque, a prescindere dalle attuali dichiarazioni, confido sempre nella loro collaborazione. Eravamo undici, adesso siamo dodici. Campus? Poteva tranquillamente continuare a fare il consigliere comunale, se non indicato come assessore, in quanto votato dai cittadini, e presentare in Consiglio le sue rimostranze o esternazioni. Ha scelto la facile strada dell'abbandono e delle accuse, alle quali nessuno di noi ha mai replicato. Lo rispetto ma non condivido la sua scelta. Rivedo molto della famosa favola La volpe e l’uva: si critica ciò che non si può avere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata