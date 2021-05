È un Nadal da 10 e lode 

16

Gli anni

trascorsi dal primo successo di Rafa Nadal sulla terra rossa di Roma. Era il 2005 e lo spagnolo aveva battuto l’argentino Guillermo Coria tre set a due (all’epoca la finale si disputava al meglio dei 5 set). A quel trionfo erano seguite le vittorie del 2006 e del 2007, del 2009 e del 2010, del 2012 e del 2013, del 2018 e del 2019.

6

Le finali

tra Rafa e Nole: ora il parziale vede lo spagnolo avanti per 4 successi a due. Il serbo ha conquistato Roma cinque volte: nelle altre tre sconfiggendo Wawrinka nel 2008, Federer nel 2015 e Schwartzman nel 2020.

Roma. Un immenso Rafael Nadal batte il numero uno al mondo Novak Djokovic e vince per la decima volta gli Internazionali di tennis a Roma: un record assoluto per il fuoriclasse spagnolo, già capace di vincere ben 12 Roland Garros e non a caso definito prima della finale da Angelo Binaghi, presidente della Fit, «il più forte tennista di tutti i tempi sulla terra battuta». Il campione iberico ha vinto 7-5, 1-6, 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. «Vincere qui dieci volte è qualcosa di incredibile, non si poteva immaginare», il commento del vincitore, «ho sofferto in tutto il torneo cercando il miglior tennis sulla terra battuta, giorno dopo giorno. Sono molto felice. Ricordo la prima volta in finale qui nel 2005, una partita di oltre 5 ore contro Coria. Oggi dopo 16 anni siamo di nuovo qui. Sono super felice. Questo è senza dubbio il luogo più importante della mia carriera», ha specificato il maiorchino per poi rivolgersi al rivale serbo: «Per me è sempre un onore giocare contro di te. Vediamo cosa succede a Parigi, ma stiamo avendo una carriera incredibile». Opinione condivisa da Djokovic, che alla domanda su chi fossero i campioni del futuro ha risposto così: «I next gen? Siamo io, Rafa e Roger Federer». Poi i complimenti a Nadal: «Con lui è sempre una lotta. Uno dei miei più grandi avversari di sempre. Abbiamo giocato entrambi bene, per me era importante ritrovare il feeling sulla terra battuta».

Il torneo femminile

Ben più rapida e meno combattuta la finale femminile, dove si è imposta la polacca Iga Swiatek, 19 anni, numero 15 della graduatoria Wta, sulla ceca Karolina Plisokva, nona al mondo: 6-0, 6-0 il clamoroso risultato in soli 48’ di gioco a favore della campionessa uscente del Roland Garros. «Non mi aspettavo di giocare così bene all’inizio del torneo, sono davvero emozionata e felice», il suo commento, «faccio i complimenti a Karolina perché ha fatto cose importanti». Per lei è il terzo torneo vinto dopo Adelaide e lo slam francese. Visibilmente scossa Pliskova: «Non ho giocato il mio miglior tennis, complimenti a Iga e al suo team. Alcune volte ci sono giornate così, le dobbiamo affrontare, sono settimane difficili. Cercherò di mettermelo alle spalle il prima possibile».

Il presidente della Fit

Più che soddisfatto Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis. «Il torneo è stato bellissimo e abbiamo dimostrato che il tennis è uno sport sicuro anche per gli spettatori. Siamo felici per lo spettacolo offerto, abbiamo avuto un’ottima finale nel torneo maschile con il numero uno del mondo, Novak Djokovic, contro il giocatore che sulla terra battuta è il più forte di tutti i tempi, Rafa Nadal. È la sesta volta che li abbiamo visti qui a Roma ed è stata la migliore finale dei Masters 1000 di questo inizio stagione: quella che qualunque organizzatore di torneo sulla terra battuta sognerebbe di offrire».

Gli italiani

Sul fronte italiano «è stata una settimana entusiasmante per Lorenzo Sonego, che ha regalato emozioni e soddisfazioni al nostro pubblico come Berrettini a Madrid», sottolinea il numero 1 della Fit: «Questa alternanza fra Sinner, Berrettini e Fognini nasconde altri ottimi risultati dei nostri vari top 100. Qui a Roma abbiamo avuto per esempio un’ottima prestazione di Gianluca Mager, che ha battuto l’australiano Alex De Minaur. Credo di poter dire che non passeranno 14 anni per vedere un altro italiano in semifinale in questo torneo. Vogliamo continuare ad alzare l’asticella». Ora l’obiettivo sono le Atp Finals previste a Torino: «Assieme a Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, lavoreremo ventre a terra per la prima edizione, la più importante e problematica per noi organizzatori. Questo importantissimo 2021 potrà essere l’anno di svolta per il tennis italiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA