È un mercoledì da Leon 

Manovre d’avvicinamento. Quelle dell’Inter a Nahitan Nandez, diventato obiettivo da regalare a Simone Inzaghi. I l Cagliari prova a resistere per ottenere il massimo dalla cessione di quello che, a oggi, è il suo gioiello più prezioso. Ma anche l’unico ad aver mercato.

Braccio di ferro

Dopo l’incontro a pranzo col ds Capozucca di lunedì, oggi Cagliari e Inter passano ai piani alti. L’occasione è l’assemblea di Lega in programma questo pomeriggio per discutere, tra le altre cose, della modifica dei format del campionato di Serie A. Assemblea in videoconferenza, ma sarà comunque l’occasione per il presidente Giulini e l’ad interista Marotta di riprendere il filo di un discorso ormai avviato. Pochi segreti, l’Inter vuole Nandez, ma non ha i 36 milioni che libererebbero automaticamente El Leon. A dir la verità, non ha neanche una cifra che possa avvicinarsi a quei 36 milioni, tanto è vero che anche oggi la proposta sarà quella di un prestito con diritto di riscatto, forte del sostegno del giocatore. Nandez, come due estati fa Barella, vuole solo l’Inter, per giocare con i campioni d’Italia la Champions League. Da parte sua, però, il Cagliari non vuole fare sconti. Come fece, appunto, per Barella.

Botta e risposta

Se Nandez, tramite il suo agente Bentancur, è pronto a fare le barricate per vestirsi di nerazzurro, il Cagliari non vuole cedere sottoprezzo il giocatore più caro nella storia ormai ultracentenaria del club (18 milioni il costo del cartellino pagato al Boca). E il presidente Giulini oggi lo ribadirà all’ad nerazzurro Marotta. Prestito oneroso sì, diritto di riscatto solo se nell’affare entrerà Radja Nainggolan. A cui l’Inter dovrebbe dare la buonuscita chiesta dal belga e, magari, pagare anche l’intero ingaggio dell’ultimo anno, 3,8 milioni. Se si dovesse arrivare a un accordo su questi punti, le due società dovranno poi iniziare a parlare delle cifre. Anche per questo, l’accordo è tutt’altro che vicino. Di certo, il Cagliari (che considera l’acquisto di Dalbert slegato da questa trattativa) non vuole abbassare ulteriormente la contropartita economica con l’inserimento di altri giocatori, come i giovani Agoumé e Pinamonti, giovani di prospettiva, ma non possibili titolari. Anche perché, con la cessione di Nandez, si dovrà andare a caccia di un sostituto per la fascia destra, occupata fin qui solo da Zappa.

L’attesa del Leon

Lui, Nahitan, si gode le vacanze extra, accordate dopo gli impegni con la Celeste. Il ritorno a casa, a Punta del Este, il ritrovo con i figli e le prime corse per presentarsi al meglio quando riprenderà a lavorare. Non con il Cagliari, perché il giocatore e il suo agente Bentancur sono stati chiari: dopo due anni in Sardegna, è il momento di fare il salto di qualità con l’Inter.

