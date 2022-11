È un Latte Dolce spuntato 

Latte Dolce 0

Budoni 0

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti; Russu, Cabeccia, Serra, Tuccio; Piga, Olivera, Saba; Scognamillo (15’ st Sanna) Padovani, Salaris (15’ st Marcangeli). In panchina Panai, Canu, Piredda, Muglia, Cresci, Cosseddu, Grassi. Allenatore Giorico.

Budoni (4-3-3) : Faustico; Caparros, Farris, Tissone, Diop; Santoro, Dominguez (45’ st Greco), Steri; Lancioni, Meloni, Adabo. In panchina Riccio, Ventroni, Bmboi, Diaw, Capellino, Satta, De Marchi, Villa. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Note: espulso dalla panchina al 45’ st il preparatore Cau. Ammoniti Steri, Tissone, Piga, Adabo, Sanna, Faustico, Greco. Recupero: 1’ pt-4’ st.

Sassari. Un tempo a testa, ma senza gol. Al Li Punti Stadium di Sassari finisce 0-0 l’andata della semifinale di Coppa Italia d’Eccellenza. Un pareggio che va meglio al Budoni, visto l’ottimo rendimento casalingo e la possibilità al ritorno di giocare davanti al proprio pubblico. Bene la squadra sassarese nel primo tempo, quando dal 25’ ha preso il comando delle operazioni e creato due-tre occasioni, ma è rimasta all’asciutto come mai capitato questa stagione in casa. Bravo il Budoni nella ripresa a prendersi l’inerzia del match rischiando praticamente nulla e costruendo a sua volta due-tre palle gol.

Primo tempo

Al 7’ su punizione dal vertice destro Lancioni spara una bordata che il portiere di casa respinge coi pugni. Il Latte Dolce fatica a costruire contro l’attenta difesa del Budoni e porta Saba sulla trequarti. Al 25’ sugli sviluppi di una punizione traversone da sinistra e il difensore Serra gira al volo di sinistro: alto. Subito dopo palla dentro per Padovani che prova a dribblare in area il difensore ma il portiere esce bene. Al 40’ bel lancio in profondità per Saba che entra in area e dribbla ma è circondato dai difensori e il suo tiro viene respinto, riprende Padovani che calcia malissimo. Poco dopo spiovente di Piga alto di un metro.

Nella ripresa

Nel secondo tempo la prima occasione al 63’ è del Budoni con una sventola larga di Dominguez. Ancora gli ospiti pericolosi al 74’ con un traversone da destra che Meloni colpisce di testa mandando a lato di pochissimo. All’80’ errore della difesa che giudica corta una palla sulla quale invece si avventa Meloni che in area piccola gira bene: miracolo di Congiunti. Proteste sassaresi all’89’ su azione di Padovani in area per un tocco di mano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata