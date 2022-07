Sono giornate di dolore per la comunità di Guasila, ben espresso dalla sindaca Paola Casula: «Lele era un ragazzo dolcissimo, grande appassionato di folklore, uno dei più giovani del gruppo “Costumantzias” frequentato anche dal babbo Fabrizio. Un giovane solare, amato da tutti. La sua scomparsa lascia una ferita profonda in una comunità ancora segnata da un atto analogo accaduto un anno fa».

Quando un padre perde un figlio di vent’anni non ci sono parole. «È un dolore troppo forte». Fabrizio Pitzalis, cinquantenne impiegato del Consorzio di Bonifica, ha espresso così il suo dolore nella pagina Facebook, a corredo di una bellissima foto di suo figlio Daniele.

L’incidente

Lele, così lo chiamavano gli amici, è morto sabato pomeriggio: mentre stava provando la moto di un amico, si è schiantato contro il guard rail nella provinciale che collega Ortacesus a Selegas. Aveva vent’anni e tanti sogni nel cassetto, finiti nell’impatto in una curva.

Lutto cittadino

Non è stata ancora stabilita la data dei funerali. In quella giornata, probabilmente domani, annuncia la sindaca Casula, verrà proclamato il lutto cittadino: nel Municipio le bandiere verranno esposte a mezz’asta, uffici e attività resteranno con le serrande abbassate. Istituzioni, associazioni culturali e produttive, anche i semplici compaesani sono invitati a manifestare alla famiglia Pitzalis il loro cordoglio».

I ricordi

Ieri sulla pagina Facebook di Fabrizio Pitzalis (persona molto conosciuta nella Trexenta per la sua attività in favore delle attività agricole del territorio per conto del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale) in tantissimi hanno voluto esprimere la vicinanza a una famiglia colpita da un lutto impossibile da accettare. Lele era uscito con gli amici con il consueto sorriso tra le labbra e non ha più fatto ritorno a casa. Numerosi i ricordi degli amici e dei compaesani che tratteggiano il ritratto di un ragazzo «innamorato della vita, appassionato della storia delle tradizioni del suo paese e impegnato anche nel sociale». Un ragazzo indimenticabile che a soli vent’anni ha lasciato la famiglia e l’intera Guasila sgomenti.

