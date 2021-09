È un Cagliari in cerca di se stesso 

Dalla prova d’orgoglio con la Lazio alla batosta di Napoli è un attimo. Perché - paradossalmente - il 2-0 finale non rispecchia nemmeno l’andamento di una partita a senso unico nella quale il divario è stato, a tratti, al limite dell’imbarazzo. Persino il “torello” a tutto campo accompagnato dagli “olè” del pubblico. E solo l’eccesso di leziosismo sotto porta degli attaccanti del Napoli e alcune parate di Cragno hanno evitato l’imbarcata. Non è servito, dunque, allargare e sollevare il recinto davanti alla porta nella speranza che i partenopei tirassero prima o poi il fiato offrendo magari il fianco, come è successo per esempio all’Olimpico. Anche se l’atteggiamento rispetto alla gara di Roma è stato molto più attendista e passivo, l’altro ieri, già nell’interpretazione della gara. Prima ancora di giocarla.

Un punto in tre match con sei gol subiti e appena due realizzati. L’avventura di Mazzarri sulla panchina del Cagliari, scivolato nel frattempo al penultimo posto, inizia col fiatone. Per quanto le colpe dell’ex Toro siano relative (da quando ha ereditato la squadra da Semplici, ha fatto - quasi quasi - più partite che allenamenti svolgendo un ruolo più da selezionatore e stratega che da tecnico quindi) e il calendario, al di là delle tempistiche, lo abbia messo subito sotto pressione con avversari di ben altro spessore (brucia e pesa, di fatto, solo il ko nello scontro diretto con l’Empoli). Già per la prossima sfida, venerdì in casa col Venezia, avrà più tempo per trasmettere almeno i concetti basilari. La sosta poi consentirà di lavorare anche sull’aspetto atletico (dettaglio tutt’altro che irrilevante). Due o tre domande, però, bisognerà pur iniziare a farsele. Perché non c’è stata la risposta dai giocatori più attesi e la squadra in generale, oltre a perdere le gare, continua a non avere una sua identità.

L’interpretazione

Dalla prova d’orgoglio con la Lazio alla batosta di Napoli è un attimo. Perché - paradossalmente - il 2-0 finale non rispecchia nemmeno l’andamento di una partita a senso unico nella quale il divario è stato, a tratti, al limite dell’imbarazzo. Persino il “torello” a tutto campo accompagnato dagli “olè” del pubblico. E solo l’eccesso di leziosismo sotto porta degli attaccanti del Napoli e alcune parate di Cragno hanno evitato l’imbarcata. Non è servito, dunque, allargare e sollevare il recinto davanti alla porta nella speranza che i partenopei tirassero prima o poi il fiato offrendo magari il fianco, come è successo per esempio all’Olimpico. Anche se l’atteggiamento rispetto alla gara di Roma è stato molto più attendista e passivo, l’altro ieri, già nell’interpretazione della gara. Prima ancora di giocarla.

L’handicap atletico

Il Cagliari si è presentato allo stadio “Maradona” con Joao Pedro unica punta (proprio lui che prima punta non è) e il chiaro intento di provare a soffocare le fonti di gioco del Napoli con marcature a uomo sui portatori di palla di Spalletti. Oltre agli uomini giusti – evidentemente – per poterlo fare, però, è mancata anche l’intensità giusta. Il ritardo atletico rispetto a tutte le squadre sin qui affrontate, infatti, è talmente evidente (e disarmante) che viene quasi da domandarsi quali siano stati i criteri e i tempi fissati durante la preparazione al campionato, soprattutto nelle prime due settimane a Peio. Non a caso, è già in programma una mini preparazione suppletiva in occasione della sosta (almeno per chi non sarà impegnato in nazionale).

Venezia spartiacque

Saranno due settimane intense e decisive, nelle quali Mazzarri potrà finalmente provare a dare una sua impronta alla squadra. Prima, però, il Cagliari deve battere il Venezia. Costi quel che costi. La partita di venerdì rischia di trasformarsi in uno scivoloso spartiacque anche dal punto di vista mentale. Oltre ai punti per la classifica, serve ritrovare l’autostima calpestata da Insigne e soci e la consapevolezza nei propri mezzi persa, soprattutto, nella gara interna contro l’Empoli. E quei giocatori chiave che, l’altro ieri a Napoli, sembravano l’ombra di se stessi (a prescindere dal piano di battaglia deciso dall’allenatore e dalla netta superiorità dei partenopei). Certi errori poi, come quelli commessi da Godin, proprio lui, sono imperdonabili.

