È Trento la porta dei playoff 

Sassari. La vittoria a Trento vale il rientro in zona playoff. Stasera alle 19 sul campo della Dolomiti Energia si rituffa in campionato la Dinamo che a parte i quarti di Coppa Italia, non gioca una partita dal 30 gennaio. La squadra trentina ha solo 2 punti in più (ma senza recuperi da fare) e quindi il successo vale l'aggancio e il 2-0 negli scontri diretti perché all'andata la squadra biancoblù, con Baioni in panchina dato che Bucchi aveva il Covid, si impose 88-80. Fu decisivo Robinson che segnò nell’ultimo quarto 11 dei suoi 22 punti .

Precedenti

Va ricordato che Trento è un campo tradizionalmente ostico, solo 3 colpacci in 11 trasferte. L'ultimo con la tripla di “the shot” Jerrells nella stagione 2019/20. Rispetto alla partita d'andata è a disposizione anche Saunders e la formazione di Molini ha sei stranieri, perché ha ingaggiato l'ex Varese e Venezia Dominique Johnson, ma senza rinnegare il 5+5. Trento è formazione che segna pochino in attacco (neppure 79 punti) ma difende con grande fisicità perché ha tante guardie e ali di buona stazza e che possono cambiare in difesa su molti giocatori.

Bilan a spasso

Intanto il patron del Prometey, che in Champions ha battuto la Dinamo, ha sciolto la squadra perché vuole utilizzare tutte le risorse economiche per aiutare l'Ucraina. Resta quindi libero il centro croato Miro Bilan. La società sassarese ha fatto capire nelle settimane scorse che non tornerà sul mercato. Chissà se per Bilan vale la pena ripensarci.