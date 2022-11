È tornata la vera Esperia 

Esperia 93

Frosinone 63

Esperia Cagliari : Manca 9, Cabriolu 4, Floridia 7, Villani 5, Picciau 9, Locci 4, Perez Da Rold 10, Fois 12, Garello 29, Sanna 4. Allenatore Manca

Scuba Frosinone : Mansilla 16, Rago 3, Lepre, Efficace 12, Stazi 21, Rocchi 11, Fontana, Senghor, Lepore. Allenatore Calcabrina

Parziali : 25-21; 47-38; 74-48



Spietata e travolgente, proprio come a inizio stagione. L’Esperia formato casalingo è un'altra cosa, e a Monte Mixi non lascia scampo alla Scuba Frosinone, travolta con un sonoro 93-63.

Dopo qualche imbarazzo in avvio, creato dall’ottima vena dall’arco dei ciociari (7/9 nei primi minuti), i granata hanno afferrato le redini del match proponendo la consueta energia sulle due metà campo. Risalita la china già al 10’, l’Esperia ha accelerato alla pausa lunga toccando il +9 trascinata dall’esuberanza di Garello. Nel terzo periodo, il break che ha deciso le sorti del match: con un 27-10 i cagliaritani hanno spento le resistenze ospiti regalandosi un finale di pura gestione.

La vittoria (terza stagionale) cura i postumi della beffa subita una settimana fa a Grottaferrata. In attesa di trovare la chiave per guadagnare punti anche lontano da Cagliari, coach Manca elogia la bella prova dei suoi: «Affrontavamo una squadra in crescita nonostante l’ultimo posto in classifica», premette coach, «a inizio gara Frosinone ha tirato benissimo, ma siamo stati bravi a mantenere la lucidità. Le rotazioni lunghe ci hanno permesso di tenere il ritmo alto, e questa è stata una delle chiavi principali della vittoria».



