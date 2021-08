è stata la gara perfetta 

«Sono felice come tecnico e come padre. Vorrei vivere cent’anni per godermi questa gioia». Salvino Tortu, compirà domenica 62 anni e sta vivendo un’estate fantastica. Merito di quei 37”50 magici che hanno portato suo figlio e allievo Filippo e gli altri tre azzurri - Patta, Jacobs e Desalu - sul gradino più alto del podio olimpico. Adesso si gode qualche giorno nella sua Gallura, anche se non può parlare di vacanza.

«No, direi di no, perché Filippo si sta allenando, nonostante siamo a Golfo Aranci che è il luogo di vacanza per eccellenza. Andiamo tutti i giorni a Olbia in pista: Filippo vuole gareggiare ancora. Dobbiamo scegliere data e distanza, ma non vuole finire qua la stagione. Si sta allenando, compatibilmente con qualche piccolo acciacco che si trascina e se gli acciacchi glielo consentono a settembre vuole gareggiare».

Come vive questa medaglia d’oro?

«È una sensazione stranissima. Ci sono delle volte in cui ti svegli, dopo un brutto sogno e dici “meno male non è successo”. A me è capitato di dormire e sognare una cosa bella poi svegliarmi e dire: la realtà è ancora più bella!»

Che cosa lascia in un atleta tutta questa gioia?

«Filippo è uno che riesce a gestire la delusione e il successo allo stesso modo, con equilibrio, anche io sono fatto così. Ha 23 anni, 7-8 anni di carriera davanti, non è corretto vederlo come un punto d’arrivo. Potrebbe anche smettere oggi: un oro olimpico è il massimo. Però è talmente bello fare sport, avere queste gioie, questi riscontri che il futuro sarà ancora più bello».

Come sembra che l’abbia metabolizzata?

«Avete visto quanto ha pianto Filippo? Era un pianto di gioia. Era felice perché ha visto concretizzarsi tutto ciò per cui ha lavorato per anni. Non è stato un pianto né liberatorio né legato a qualcosa di brutto. È stato pura gioia e altrettanto è per il sottoscritto. Vuole sapere un aneddoto?».

Certo.

«La notte dopo la staffetta, alle 5 del mattino sento bussare in camera. Ovviamente non avevo dormito, continuavo a riguardare la corsa e piangere. Chi è? Era Filippo che piangeva e voleva essere consolato in qualche modo. “Hai sbagliato stanza perché io sto peggio di te!”, gli ho detto. Ci siamo abbracciati, ma era gioia, gioia e basta, al 100%».

Seduto nella veranda di casa, chiude gli occhi e cosa visualizza?

«Mi viene in mente una sequenza. Ho vista lo gara in tribuna con Di Mulo e Frinolli. Per scaramanzia, ci siamo messi nello stesso posto della batteria, vestiti nello stesso modo. Non ho guardato la partenza di Patta, perché ero terrorizzato che qualcuno si muovesse prima. Patta glaciale: un veterano. Sembrava che facesse solo quello da anni. Alzo lo sguardo dopo lo sparo e vedo che stava andando forte, entra fortissimo su Jacobs, la medaglia d’oro olimpica dei 100 metri, non una cosa facile! Ma lui entra benissimo e Jacobs parte a velocità tripla degli altri, dà il testimone a Desalu che veniva da una mezza delusione dopo la semifinale dei 200 metri: disegna una curva da cineteca. E poi vedo Filippo che parte dietro. Ma non ho avuto nessun dubbio: lo va a prendere. E lo prende davvero, capiamo che ha vinto ed è un delirio. Nella mia testa questa sequenza di 38 secondi dura ore e continuo a rivederla».

Ci racconti altre cose di Filippo.

«Subito dopo la gara l’ha chiamato Berruti e gli ha detto: da questo momento possiamo chiamarci colleghi. Sembrano due compagni di banco, ma quelli dell’ultimo banco. Tutti e due bravi: Berruti ha fatto il Classico, ottimo studente, Filippo un po’ meno, allo Scientifico. Sembrano due vecchi amici, quando li vedi insieme non si vede la differenza d’età, sembrano gemelli. Berruti lo sfotte perché ha fatto lo Scientifico. Capita anche a casa: Giacomo e io abbiamo fatto il Classico, mia moglie Paola e Filippo lo Scientifico».

A casa Tortu c’è sempre la regola che prima viene lo studio?

«Le regole erano due. Una è sempre stata: prima lo studio. Entrambi hanno tenuto fede all’impegno e anche bene. La seconda regola era: fate uno sport, non mi importa quale ma è obbligatorio fare uno sport. Casualmente, Giacomo ha fatto atletica. Un giorno ha trovato nella cassetta delle lettere un volantino della società di Carate Brianza. E il fratello per emularlo ha voluto fare atletica anche lui. Tutto nasce da un volantino pubblicitario».

Filippo è praticamente un professionista: studia ancora?

«Continua a studiare Economia alla Luiss, compatibilmente con impegni divenuti sempre più ingombranti. Immaginate cose significa preparare un’olimpiade. E poi su di lui ci sono sempre grandi aspettative. La forza di Filippo è non abbattersi. Ha commesso un errore in semifinale, ma stava bene, benissimo e lo ha dimostrato nella staffetta. Era in uno stato di grazia, ma a quei livelli non è concesso sbagliare. Come diceva Carl Lewis, se sbagli il primo metro te ne restano 99 per imprecare. Lui ha sbagliato il primo appoggio ed è giusto che paghi».

Cosa avrebbe potuto fare?

«Andare in finale. Non certo medaglia, però in finale ci poteva andare. Poteva correre in 10 netti, magari 9”95. Poteva farlo».

In futuro potrà farlo?

«Sì, certo. Ha fatto 8”84 sui 100 metri lanciati: la dice lunga sul fatto che sia arrivato al top della forma».

Il ct Mazzanti ha detto, avrei voluto che le mie ragazze si isolassero, staccassero i “social”. Qual è la sua regola?

«Va tenuto presente che sono anche il padre. Filippo conosce le regole, sa cosa fa bene e cosa fa male ed evita ciò che fa male. Ho delegato ad altri, professionisti più di me, la gestione di alcuni aspetti dell’allenamento. Perché l’allenamento dura 24 ore. Filippo si è appoggiato a una società abbastanza importante (Mate, la web agency di Marchisio e Chiellini, ndr), tutto fatto in modo che lui non debba pensare ad altro che ad allenarsi e correre forte».

A che punto è il progetto di Sprint Academy?

«A ottimo punto, ormai abbiamo qualche anno di esperienza, essendo nati nel 2017 e siamo già una bella realtà. Siamo riusciti a reggere all’impatto negativo del Covid. Siamo una bella realtà che fa tante cose. Non è un clan, siamo un team. Abbiamo Filippo e Luminosa Bogliolo, ma non siamo nati per gestire atleti. Organizziamo eventi, lavoriamo con le aziende, facciamo tante cose che non hanno niente a che fare con la gestione degli atleti, anche se gestiamo Filippo. Casualmente i risultati di Filippo sono arrivati l’anno dopo la nascita».

Tutti attendono Filippo sui 200 metri.

«Filippo nasce duecentista: da Allievo il primo tricolore lo ha vinto sui 200, ha fatto il record italiano Allievi sui 200, i Giochi di Narchino sui 200, da Junior ha fatto 20”34 sui 200. Aveva la strada tracciata sui 200 con i 100 come ripiego. Dal giorno della caduta sui gradini in piazza di Spagna, ogni anno è successo qualcosa che gli ha impedito di correrli e regolarmente per quattro anni di fila, abbiamo dovuto ripiegare sui 100, cambiare i piani in corsa. Quest’anno a gennaio ha avuto il Covid in modo abbastanza sintomatico, ha perso 4 kg che ha dovuto recuperare in qualche modo a febbraio. Abbiamo ripreso ad allenarci a metà marzo, l’ha patito dal punto di vista organico. Ci siamo guardati in faccia: si ripiega sui 100. Adesso per il 2022 non lo dico più...».

A volte sembra che ci sia la mentalità calcistica dell’esonero.

«Ma no, lo sport è fiducia reciproca tra allenatore e squadre (nel calcio) o atleta. Io e Filippo ci fidiamo l’uno dell’altro stiamo in campo insieme da tanto tempo, nessuno dei due ha riscontrato la necessità di cambiare. Se mi rendessi conto di non essere all’altezza sarei il primo dirgli di cambiare registro. Con Giacomo è successo, lo correggevo troppe volte, ma da padre non potevo fare questo a mio figlio e abbiamo cambiato. È andato da un super allenatore come Alessandro Nocera. Non sarebbe stato produttivo per lui in un’età delicata. E oggi Giacomo lavora con me ed è un fuoriclasse. Ha voluto fare l’imprenditore e Sprint Academy è nata anche grazie a Lui. E a Natale Bellati che ha un curriculum di prim’ordine».

Che pensieri aveva Filippo nei giorni di Tokyo?

«In quei giorni continuava a parlarmi degli incendi dell’Oristanese. Diceva quasi “io sono qui e c’è gente che ha perso tutto”. Me lo ha ripetuto, con il cuore. Questo vi dice quanto si senta sardo».

E qui torniamo al solito giochino: lombardo o sardo?

«I Tortu sono sardi dai tempi di Josto e Amsicora, io lo sono. Filippo ha una determinazione incredibile. Guardate la gara di Tokyo: è andato a riprendere l’inglese un centimetro alla volta, senza muovere un sopracciglio, sino a che non gli ha messo il muso davanti: è la determinazione tipica dei sardi. Lavorare in silenzio, non c’è spazio se non per una determinazione feroce. Senza non potrebbe sopportare gli allenamenti quotidiani. In gara ha una grinta tipica sarda».

La 4x100 è stata la gara perfetta?

«Sì. Ne parlavo con Di Mulo. Lui non cambierebbe una virgola e neppure io. Una dimostrazione di grandissima forza mentale. Ognuno aveva un motivo, un alibi per non avere quella determinazione: e invece hanno fatto quello che ognuno di noi si aspettava e hanno dato il massimo».

