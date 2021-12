E Sollai cerca aule per il liceo 

Piove sul bagnato - è il caso di dire - al liceo Piga di Villacidro, dove due aule, a causa delle infiltrazioni d’acqua da tetto sono inutilizzabili. La dirigente scolastica ha momentaneamente tamponato il problema spostando le attività didattiche nei laboratori e in uno spazio comune della scuola, per evitare il ricorso alla didattica a distanza. Le infiltrazioni provenienti dalla copertura del liceo risalgono a diversi anni fa ma fu nell’agosto del 2020, dopo una pioggia intensissima che iniziarono i guai seri, con acqua che scendeva copiosa nelle aule e nei bagni del secondo piano della scuola. Da allora la dirigente Maria Rita Aru ha chiesto alla Provincia (l’Ente a cui fa capo la gestione degli istituti di istruzione superiore) interventi per porre rimedio al problema, che tuttavia non sono mai stati risolutivi.

La decisione

In seguito alle numerose richieste della dirigente e anche a uno sciopero con manifestazione degli studenti, solo a ottobre, si è concretizzata da parte della Provincia la soluzione del rifacimento del tetto, per cui è già disponibile uno stanziamento di 700 mila euro. «Rispetto a qualche mese fa - ha detto Aru - siamo un po’ più fiduciosi, in quanto la questione è stata finalmente presa in carico dalla Provincia e sappiamo che sono in corso valutazioni per cercare di ridurre i tempi di intervento. Tuttavia, se le piogge dovessero persistere e le infiltrazioni interessare anche qualche altra aula, non avremmo più la possibilità di risolvere internamente il problema e ci servirebbe uno spazio alternativo».

Le soluzioni

Spazi che sono già stati cercati presso gli istituti comunali ma le scuole non hanno aule disponibili: le uniche libere avrebbero a loro volta problemi di agibilità, inoltre non ci sarebbero i requisiti per garantire un accesso separato agli studenti. La ricerca è tuttora in corso, come conferma il sindaco Federico Sollai: «Sebbene il Comune non abbia nessuna competenza sul liceo, ma poiché riteniamo fondamentale l'attenzione da prestare alle scuole, abbiamo attivato un'interlocuzione con la Provincia e in stretta collaborazione con il commissario stiamo valutando soluzioni che possano ospitare le attività didattiche mentre le aule non sono agibili, o in alternativa anticipare i tempi di intervento per il rifacimento del tetto, inizialmente quantificati dalla Provincia in un anno solare».