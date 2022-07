E se di attaccanti ne arrivassero due? 

Il dopo Joao Pedro, in casa Cagliari, è già iniziato. Il presidente Giulini e il ds Capozucca vogliono accontentare Fabio Liverani, con l'acquisto di una punta che porti in dote i gol che in queste ultime stagioni ha assicurato l’ex numero 10. Al momento, tre sono i candidati: il peruviano del Benevento Gianluca Lapadula, il romeno del Reading George Puscas e l'esperto Ciccio Caputo della Sampdoria. Ma a sorpresa è tornato di moda il nome del veronese Lasagna, già sentito nei giorni scorsi. Così come non è da escludere che di attaccanti, alla corte di Liverani, alla fine ne arrivino due.

Il tecnico ha messo Lapadula fin dal primo giorno in cima alla lista dei suoi desideri: perché lo ha avuto a Lecce, in una stagione poco fortunata per i salentini (retrocessi a 35 punti), ma che per il centravanti peruviano è stata la migliore della sua carriera in A, con un bottino di undici reti. Anche per questo il Cagliari, come con Viola, vorrebbe provare ad accontentare Liverani con l'acquisto del giocatore, reduce da un'annata da 13 gol (11 nella stagione regolare e altri 2 nei playoff) e che verrebbe considerato l'uomo giusto per l'attacco del nuovo Cagliari, dove si giocherebbe il posto con Pavoletti al centro del 4-3-3. Cagliari che avrebbe già l'accordo col Benevento (2 milioni circa il costo), ma non col giocatore. Il cui ingaggio (1,8 milioni a stagione) è considerato fuori budget. Su Lapadula, inoltre, è tornata la Cremonese, che mette sul tavolo l’intrigante possibilità per il giocatore di riprovare a misurarsi con la Serie A.

Idea Caputo

Anche per questo il Cagliari ha chiesto alla Sampdoria un altro bomber d'esperienza come Caputo. Nessun ostacolo dal club blucerchiato, ma il giocatore (34 anni e 11 reti nella sua ultima stagione in A con la Samp) non sarebbe interessato a tornare in quella B da cui è “scappato” nel 2017-18, quando ha vinto campionato e titolo di capocannoniere (27 centri) con l'Empoli. Lì aveva incrociato Roberto Muzzi, allora vice di Andreazzoli e oggi club manager del Cagliari. Caputo avrebbe fatto sapere di voler restare in A, anche perché ha in piedi una trattativa con la Lazio.

Pista romena