È scontro tra Comune e Anas 

L’alt della società proprietaria del tragitto, in risposta alla richiesta del Comune per il via libera dei lavori in novanta giorni, non lascia dubbi: «Occorre stralciare dal progetto l'intervento riguardante il passaggio pedonale rialzato, non è previsto dal Codice della strada, in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione previste dal Decreto ministeriale del 27 aprile 2006. Chiediamo al Comune di valutare un'altra soluzione in modo da non modificare il profilo longitudinale della strada».

Lo scontro tra Anas e Comune viaggia ancora sulla Statale 196 che attraversa tutta Arbus, un percorso unico che dà il nome a tre vie. Repubblica, Libertà e Costituzione. E se prima la battaglia a suon di note scritte si è combattuta sul doppio o senso unico di marcia, ora si sposta sulla sicurezza del percorso. Un progetto del Comune di 100 mila euro per una “viabilità a misura di pedone”. Tre le opere in programma: l’installazione di dissuasori di velocità elettronici “a pannelli luminosi”, una scala in cemento per raggiungere da vico Caprera la fermata del pullman in via Fratellanza Operaia, un attraversamento pedonale davanti all’ingresso dell’istituto comprensivo.

Stop alle strisce pedonali rialzate per attraversare in sicurezza la trafficata via Costituzione che conduce gli alunni di Arbus a scuola. La bocciatura al progetto del Comune è dell’Anas, proprietaria della strada: «Sulle nostre tratte, anche quelle che attraversano i centri abitati, non sono ammessi questi interventi, nel rispetto della direttiva del ministero dei Trasporti in materia di segnaletica». Pronta la replica dell’assessore ai Lavori pubblici, il vicesindaco Paolo Salis: «Porteremo avanti il progetto. I piccoli alunni vanno protetti».

La Statale

L’Anas

Il Comune

«Inconcepibile - sbotta Salis - respingere un lavoro che aveva come unico scopo dare agli alunni dell’istituto comprensivo la possibilità di attraversare sulle strisce pedonali la strada. Un progetto studiato per limitare la velocità a tutela dei piccoli alunni, in un percorso rettilineo dove il traffico delle auto è intenso, trattandosi della Statale 126 che conduce alla Costa Verde e a Fluminimaggiore». Un ultimatum che il Comune non accetta e promette battaglia. «Dispiace - conclude Salis - che la stessa solerzia Anas non l’abbia avuta per sistemare i due ponti sul percorso. Rinnoviamo, comunque, l’invito a collaborare, come abbiamo chiesto davanti al prefetto, in un incontro per i problemi della Statale».

I ponti

Si trovano in via Libertà a circa 200 metri l’uno dall’altro. Lo scorso anno era stata la consigliera di minoranza Emanuela Paschino a sollevare il problema in Aula, ancora in attesa di riposta. «Il ferro della trave in cemento dell’arcata superiore è scoperto e arrugginito. Infiltrazioni d’acqua e vistose crepe, ovunque». Anas rassicura: «Se i cavalcavia sono aperti al traffico vuol dire che non ci sono pericoli».

