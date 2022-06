È scoccata “L’ora blu”  Il sogno di Maurizio Montis 

La giovane Carola è emozionata, ma non troppo. «Sono molto felice di ballare nella mia città, non era mai accaduto», ci dice, «quando stavo in Sardegna facevo i saggi a Cagliari ma qui a Selargius proprio mai. E pensare che io abito proprio a pochi metri dal teatro!». E il debutto non poteva che essere con un amico di vecchia data, «sono molto grata e voglio molto bene a Maurizio Montis che ha un percorso simile al mio. La prima volta che ci siamo incontrati al Lirico tanto tempo fa, abbiamo legato subito. Lo stimo molto».

Per questo domani sarà davvero una serata speciale, da tutto esaurito. L’appuntamento è alle 20.30 al teatro Si ’e Boi per lo spettacolo “L’ora blu”, ideato e coreografato da Maurizio Montis e che vedrà partecipare come ospiti anche la danzatrice e performer Giulia Cannas, la danzatrice e fondatrice di Movimentopoetico Donatella Martina Cabras e Maria Grazietti e Lorenzo Gallo della Wiener Staatsoper Ballettakademie. La consulenza e gli arrangiamenti musicali sono invece a cura di Jean Philippe Porcu.

Chi lo avrebbe mai detto che il debutto sarebbe arrivato soltanto adesso? Dopo anni di carriera e una partecipazione ad “Amici”, Carola Puddu, 21anni, danzerà domani sera per la prima volta nella sua città, Selargius, e lo farà nello spettacolo firmato dal talentuosissimo Maurizio Montis. Partita, da bambina, in Francia per studiare all’Operà di Parigi, non aveva mai ballato davanti ai suoi concittadini.

Su il sipario

Grandi amici

La performance

Lo spettacolo di Maurizio Montis, come ci spiega l'artista, è qualcosa di nuovo, «volevo discostarmi dal discorso saggio mettendo in scena qualcosa di completamente mio: sì, un mio messaggio di speranza. “L’ora blu” è un luogo tra sogno e risveglio, dopo il periodo tanto difficile del Covid». Tutto si concretizza in uno spettacolo di cinquantacinque minuti: prima spazio ai sette danzatori della scuola di Montis poi alle performance degli ospiti.

Il percorso

L’artista, che oggi è direttore artistico e coreografo della Dance Factory di Cagliari e co-direttore artistico della In The Wings Productions con sede a New York, Anversa e Londra, ha studiato per tanto tempo all’estero, ha lavorato per quattro anni come primo ballerino nella compagnia del balletto di Salisburgo diretta da Peter Breuer e tornato in Italia, ha ballato per la Spellbound Contemporary Ballett diretta da Mauro Astolfi. «Sono state tutte esperienze importantissime», ci dice ancora Montis, «io ho iniziato a danzare giovanissimo quando avevo appena cinque anni. Ho avuto la fortuna di avere insegnanti che mi hanno spinto a fare sempre meglio e che hanno capito che avevo qualcosa in più. Poi sono andato via a quattordici anni e ho iniziato gli studi professionali». Oggi è uno dei nomi più apprezzati della danza internazionale. Assistere a questo spettacolo, domani a Selargius, una prima assoluta per la nostra terra, sarà un grande piacere.

