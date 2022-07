«E quella sera incontrai Battiato sulla “Prospettiva Nevski”» 

“Alice canta Battiato” e chi meglio di lei? Carla Bissi, vero nome della cantautrice, approda in Sardegna con tre date del suo tour estivo: oggi al Teatro Romano di Nora, Pula, per “La Notte dei Poeti”, uno show da tutto esaurito in soli tre giorni, domani al Parco dei Suoni di Riola Sardo e dopodomani al Lo Quarter di Alghero. Un trittico di concerti organizzato da CeDAC Sardegna (il 14 e il 16) e Rete Sinis (il 15), che vedrà Alice omaggiare l’amico e sodale Franco Battiato, accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, collaboratore dell’artista catanese in qualità di pianista e direttore d’orchestra sin dal ’93.

Sulle tracce del genio

Un tributo speciale e personalissimo, che, a poco più di un anno dalla dipartita del maestro, porterà il pubblico in un viaggio sonoro sulle sue tracce; un’occasione per ritrovare la sostanza del genio sull’onda potente della sua musica, interpretata dalla voce unica e amica di Alice. «Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente», ha confessato la cantautrice forlivese, protagonista già nell’85 dell’omaggio a Battiato con l’album di cover “Gioielli Rubati”, premiato con la Targa Tenco Interprete.

Sodali

“Prospettiva Nevski”, “Luna Indiana”, “Povera Patria”, “La Cura”, “L’era del cinghiale bianco”, “E ti vengo a cercare” sono solo alcune delle perle estratte dalla preziosa antologia di Battiato per il tour, che in scaletta vedrà susseguirsi una selezione di brani leggendari, pezzi meno noti e fili dorati, che hanno attraversato la carriera di Alice, testimoni di un profondo legame artistico e personale. Dagli esordi con “Il vento caldo dell’estate”, scritta con Battiato, Giusto Pio e Francesco Messina, ad impreziosire, nell’80, il suo debutto discografico, “Capo Nord”; a “Per Elisa”, pezzo firmato col maestro e Giusto Pio, che la vide trionfare al Festival di Sanremo nell’81 e, poi, “I treni di Tozeur” altro capolavoro dell’84, fino al tour in duo nel 2016 e brani, come “Eri con me” e “Veleni”, scritti dal maestro per lei e inclusi nei suoi ultimi due album, “Samsara” e “Weekend”.