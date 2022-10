«E poi ho sentito papà urlare: hip hip hurrà Pirri!» 

A Selargius, a Pirri e in tutto l’hinterland cagliaritano si stanno già preparando. Fuori le bandiere, pronti gli applausi, saranno tutti lì, uno stuolo di parenti ad applaudirla. Perché finalmente, dopo l’esperienza di “Amici” e dopo tanti anni trascorsi a Parigi, Carola Puddu, torna a casa, con uno spettacolo di quelli da ricordare. La sua Giulietta del “Giulietta e Romeo” del Balletto di Roma, è pronta a sbarcare al Teatro Massimo di Cagliari martedì 13 e mercoledì 14 dicembre alle 20.30 per un evento speciale targato Cedac Sardegna che anticipa la stagione della Grande danza 2022-2023. Con lei sul palco, per la coreografia e regia di Paolo Monteverde, ci sarà Paolo Barbonaglia. E la ballerina ventunenne di Selargius è pronta ad ammaliare con la sua interpretazione in uno spettacolo raffinato e avvincente.

Che ritorno, Carola! Niente meno che con la storia d’amore più grande di tutti i tempi.

«Sono molto emozionata. Siamo già alla decima replica ma è chiaro che queste date di Cagliari sono date speciali. I miei parenti si stanno già preparando. Mio padre soprattutto è felicissimo».

Suo papà che è andato anche a Roma.

«Non potete immaginare: è’ venuto con la bandiera e cantava hip hip hurrà Pirri, perché lui è di Pirri, anche se abitiamo a Selargius».

La sua che Giulietta è?

«La mia Giulietta sono io! Non perché la mia vita sia un dramma come il suo, ma perché mi sono calata nel personaggio, ne ho assorbito le emozioni, mi sono guardata allo specchio e sono diventata lei. Ho trovato un equilibrio ed è stato bellissimo.»

Lei arrivava da “Amici”. Come è stata accolta dal Balletto di Roma?

«Molto bene, mi sono trovata subito a casa».

Da Selargius è andata via presto?

«Eh sì, avevo 9 anni quando sono andata a Parigi».

La prima a credere in lei?

«La mia insegnante Anna Kukurba, che ha detto che avrei potuto fare qualcosa di importante. Mi aveva visto danzare, io avevo iniziato a fare danza classica a tre anni».

Chissà che invidia le sue compagnette di classe.

«Mah, non tanto. Ero comunque molto piccola e non ho grandi ricordi di quel periodo. L’unica cosa che non ho dimenticato è che quando sono partita mi avevano scritto delle letterine».

Ha sofferto a lasciare casa?

«Diciamo che mi sono ambientata subito nella mia nuova famiglia francese. E poi papà veniva spesso a trovarmi con una valigia piena di prodotti sardi, mancava solo il porchetto».

E allora ci dica Carola, l’ha trovato il suo Romeo?

«No, non ancora. Forse non è ancora il momento. Quando sarà, sarà e magari chissà il mio cuore batterà per un ballerino come me».

