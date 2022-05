«E ora, finalmente, mi sento forte»  Lorenzo Balducci senza più filtri 

«Di persona non ci eravamo mai conosciuti. Un amico in comune mi aveva messo in contatto con lui che stava cercando un attore che interpretasse i testi e così, quando ci ho parlato, ho espresso subito interesse. La tematica mi ha molto colpito come interprete ma anche come spettatore».

E adesso Lorenzo, che spazia tra cinema, teatro e i set di tante fiction, è uno dei protagonisti del nuovo film del regista cagliaritano Giovanni Coda, “La sposa nel vento”, ultimo capitolo di una trilogia di genere che ripercorre alcuni degli atti di violenza più efferati del Novecento italiano. Presta la voce a queste storie forti e drammatiche che lasciano un segno indelebile nel cuore. Per questo, non ci ha pensato nemmeno un attimo quando gli è arrivata la proposta di partecipare a questa pellicola insieme all’attrice Serra Yilmaz.

Quando parli con Lorenzo Balducci la prima cosa che noti è la gentilezza. L’eclettico attore romano, 39 anni, è persona garbata e di una simpatia contagiosa. Non da poco per uno a cui la vita non ha certo risparmiato dolori, ma che adesso alla soglia dei quarant’anni e con un coming out alle spalle ha trovato la serenità. «E sono felice di essere dove sono adesso».

Con Coda vi siete visti per la prima volta qualche giorno fa a Cagliari.

La violenza di genere, purtroppo molto attuale anche adesso.

«È radicata nella storia dell’essere umano. E continua ad esistere nonostante i grandi passi avanti che vengono fatti. Essendo per me il rispetto per se stessi e per gli altri il valore fondamentale, nel momento in cui questo viene meno, c’è il fallimento totale dell’uomo».

Qual è il suo ruolo ne “La sposa nel vento”?

«Io leggo i testi che sono testimonianze di violenze sulle donne nell’ambito familiare e presto la voce a Antonio Julio Mella, che è stato tra i fondatori del partito comunista di Cuba del 1925».

La sua passione per la recitazione comincia quando ha soli 14 anni.

«Da piccolo ero molto timido, in realtà lo sono ancora, ma da subito nutrivo un interesse per i film che vedevo in tv. Ho scoperto il cinema con “Roger Rabbit” ed “E.T.” e ho deciso che anche io volevo essere lì dentro quello schermo. E così ho iniziato a studiare».

Mica male il suo debutto, niente meno che con Pupi Avati.

«Bello, sì, ma ero terrorizzato. Per fortuna avevo solo una battuta. Poi con Pupi Avati ho avuto la fortuna di lavorare ancora così come con Verdone, Tognazzi e con attori come Monica Guerritore e Claudio Amendola».

Nel 2012 possiamo dire che c’è stata una svolta nella sua vita con il suo coming out?

«Sì, indubbiamente. Quello privato con la famiglia, gli amici, era arrivato prima. Ha cambiato la mia vita perché è stata una prova di coscienza molto grande. Mi sono sentito non più fragile ma più forte, liberato, fiero e trasparente». Anche davanti al pubblico.

