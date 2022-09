«E ora ballo con le stelle» Simone Casula è su Rai 1 

Con emozione, un pensiero delicato va soprattutto a sua nonna, che ha 88 anni: «È la mia prima fan, lei è impaziente di vedermi in tv. Mi ha sempre supportato e seguito da casa, siamo molto legati».Non tutti, però, nel suo percorso lo hanno incoraggiato: «A una maestra delle elementari dissi che la mia aspirazione più grande era diventare ballerino professionista. Lei mi rispose che se avessi continuato ad alimen tare questo sogno in casa non avrei avuto neanche un bidet. Una frase infelice, ma nel tempo ho dimostrato il contrario: la propria passione può diventare un lavoro. È difficilissimo ma non impossibile».

Il sogno si è avverato grazie alla sua forza di volontà e al sostegno dei familiari: «Arrivare a “Ballando con le stelle” era una mia ambizione. Mi sono informato, ho avuto modo di parlare con Milly Carlucci, che mi ha voluto vedere ballare. Il feedback è stato subito positivo, ma non sapevo che mi avrebbero preso. Poi ho ricevuto una sua chiamata, mi ha detto che sarei entrato nel programma. Una notizia inaspettata che mi ha dato una grande felicità e che ripaga le tante rinunce fatte durante l’adolescenza. Sono anche stato molto fortunato ad avere una famiglia che mi ha sempre supportato. Anche loro hanno fatto tanti sacrifici e li ringrazio ancora perché se sono arrivato fino a qui non è solo merito della mia tenacia, ma anche del loro aiuto».

Cresciuto a Samassi, dove non esisteva una scuola di ballo, quando ha iniziato a muovere i primi passi di danza non immaginava che un giorno sarebbe diventato un professionista con un palmares invidiabile (campione italiano e poi mondiale di latino-americano) né che Milly Carlucci lo avrebbe scelto quale maestro di ballo da affiancare a una delle partecipanti all’edizione 2022 di “Ballando con le stelle”, dove lo vedremo dal prossimo 8 ottobre.

La nonna

Il tour

L’approdo in televisione giunge dopo un tour in diversi teatri del mondo con un’importante compagnia di Broadway, la Burn the floor. Di recente con questo gruppo si è esibito in varie città degli Stati Uniti, da New York a Miami. Tornato nell’Isola, ha centrato il nuovo obiettivo.

«Non so ancora chi sarà la mia partner a “Ballando con le stelle”, ci sveleranno all’ultimo gli abbinamenti», precisa. «Mi sarebbe piaciuto ballare con Iva Zanicchi, ma credo sia impossibile perché è più alta di me. Spero che possa essere Paola Barale».

Chiunque sarà la sua compagna, Simone fa una promessa: «Ci metterò il cuore per regalare al pubblico e alla partner che mi verrà assegnata la passione per la danza. E spero che in tanti dalla Sardegna mi votino».

RIPRODUZIONE RISERVATA

