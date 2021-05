E nella battaglia si fa largo Godin  

Benevento. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E in un pomeriggio di fuoco, non solo per il meteo, ecco uscir fuori tutto il carattere di Diego Godin. Mai un passo indietro, dove la battaglia infuriava lui c’era sempre. Mai un errore negli interventi, sempre decisi e a brutto muso contro i giallorossi del Benevento. Un baluardo insuperabile, se non con quell’errore di Ceppitelli nel primo tempo dove neanche il “Faraone” ha potuto metterci una pezza. E alla fine, il suo urlo di vittoria accompagna il Cagliari verso una salvezza d’oro. «E lottare per la salvezza è qualcosa di devastante».

Ultimo baluardo

Di testa o di piede, con il fioretto o la mazza chiodata. Godin ha preso il bastone del comando nel giorno più lungo. E mentre tutto intorno infuria la polemica sul rigore dato e poi cancellato, spiega la sua visione del calcio: «Il rigore non c’era, perché non tutti i contatti sono fallo. Sono nel calcio da tanti anni, ne ho visto parecchie. Asamoah cerca di prendere la palla e quando capisce di essere in ritardo, tira via il piede. Il giocatore del Benevento, invece, il piede lo trascina e si butta, cercando il contatto. Ma per dare un rigore ci deve essere un fallo vero, non una cosa così» Parola di Godin, impossibile contrastarlo anche nel dopo gara.

Questione di scudetti

Dai trionfi con l’Atletico Madrid allo scudetto sfiorato con l’Inter. Ma anche la salvezza del Cagliari somiglia tanto a una medaglia da mettere nel suo palmares. «Lottare per la salvezza è devastante, ti dà tante responsabilità. Non è facile lavorare con la paura della retrocessione. Ci abbiamo messo cuore e umiltà». Il traguardo è vicino, ma il capitano della Celeste non molla la presa: «Siamo a un passo dal traguardo. Dobbiamo continuare così. Anche la prossima partita contro la Fiorentina è importante, per noi sarà un’altra finale». E nella gioia per questa salvezza quasi raggiunta, c’è spazio anche per chi, invece, il suo successo lo ha già raggiunto matematicamente. Perché Godin si gode anche lo scudetto dell’Inter: «<Sono contento per i miei ex compagni, per chi lavora in quel club. So quanto hanno sofferto. Lo scorso anno siamo arrivati a un punto dalla Juve campione d’Italia e abbiamo perso la finale di Europa League. Penso che questo scudetto sia frutto di quanto costruito già nella passata stagione». Ma adesso conta solo il Cagliari e una salvezza che sembrava impossibile e che adesso è lì, a portata di mano. «Vinciamo la prossima finale», ripete Godin. Che nella sua bacheca vuol trovare uno spazio anche per questa piccola grande vittoria rossoblù.

