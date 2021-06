E Nanni sbarca a Cannes cantando “Soldi” di Mahmood 

Ci sono tutte le attrici di “Tre piani”, ognuna davanti a uno specchio, che si preparano per la serata di gala del Festival di Cannes che le vedrà a breve protagoniste del concorso. Cantano, chi nel bagno di casa, chi in un negozio mentre prova l’abito. La canzone è nota, quella “Soldi” che decretò il successo planetario del giovane artista di madre sarda e papà africano, Mahmood. Infine arriva Nanni Moretti che intona indolente le frasi famose del brano che sbancò Sanremo. Il tutto in 2 minuti e 11 secondi di video pubblicati su Instagram nel profilo del regista accompagnati da un testo ridotto all’osso: «La sera della prima». Il cantante rilancia la clip sulle sue Storie e da qui il clamore.

Il passa parola

Nel giro di poche ore quel filmatino in Igtv gira spinto dall’onda d’urto del passa parola (quello che oggi si definisce virale) prima sui social poi sulle testate d’informazione nazionali e stranieri. Dopo 21 ore dalla sua pubblicazione il furbo e divertente lancio del nuovo lungometraggio di Moretti totalizza la bellezza di 136mila visualizzazioni e in 690 si sentono in dovere di lasciare un segnale dell’ampio gradimento. I commenti sono svariati e ricalcano alcuni tormentoni lanciati da Moretti negli anni: «Dimmi che sei in concorso a Cannes senza dirmi che sei in concorso a Cannes». «Io oggettivamente ti voglio bene, anche se non abbiamo mai scambiato neanche due parole». «Meraviglia meraviglia meraviglia. Tutto così pieno di senso. Nanni. Ti ho scoperto a 15 anni. Sei parte della mia storia. Una storia che non va da nessuna parte ma che è mia.» «Mancava un tuo balletto sulle note di un brano contemporaneo». E via di questo passo con cuori e like a profusione.

La scelta

Al trailer o al teaser, dunque, per ora Nanni Moretti ha preferito il linguaggio dei social aderendovi con il suo leggendario piglio: a metà fra ironia e svogliatezza. Insomma, non un salto goffo sul carro vincente delle mode del momento ma un’abile piroetta da eterno e cinico umorista. Un cosa del tipo: «Eccomi qua ci sono anche io, ma rompo gli schemi e mi diverto». Con lui, altrettanto disinvolte, Alba Rohrwacher, Gea Dall’Orto, Elena Lietti, Margherita Buy e Denise Tantucci. Battono le mani convinte al ritmo della base hip hop e chissà se non sarà un gesto apotropaico capace di richiamare i grandi applausi che hanno sempre accompagnato le opere di Moretti al concorso in Francia.

La musica

Se la sortita social è una novità, non lo è il rapporto di Moretti con la musica pop. Le canzoni hanno sempre giocato un ruolo primario nella sua partitura narrativa. Pensiamo a “Palombella rossa” e quella nuotata verso la rimonta durante una partita di pallanuoto. Tutto avviene sulle note di “I'm on Fire” di Bruce Springsteen o ancora (stesso film) “E ti vengo a cercare” di Franco Battiato. Ma, forse, il culmine fu toccato ne “La stanza del figlio” visceralmente legato a “By this river” di Brian Eno.

