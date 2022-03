E Mazzarri non ci sta: «C’era un rigore netto, meritavamo il pareggio»  

Non nasconde lo stress di una partita giocata sempre sul filo del rasoio, per provare a controbattere colpo su colpo le offensive del Milan. Talvolta riuscendoci, ma alla fine il risultato premia solo i rossoneri. Walter Mazzarri riparte dalla prestazione del suo Cagliari, dalla rabbia per quella traversa che ancora trema sul colpo di testa di Pavoletti e, subito dopo, sull’urlo dello stadio strozzato dalla deviazione di Bennacer sul tiro di Marin, che avrebbe potuto regalare ai rossoblù l’adrenalina di un pareggio di prestigio, e forse pure meritato. «Ma qualcosa da dire sulla sfida con il Milan ce l’abbiamo, eccome», esordisce nel dopo gara l’allenatore rossoblù. «Ai ragazzi ho detto che se giochiamo sempre così ci salveremo prima dell'ultima giornata. Purtroppo siamo una squadra giovane e non sempre riusciamo a esprimerci come contro i rossoneri, un gruppo di fenomeni che abbiamo fatto apparire meno forti di quel che sono nella realtà. Se proprio devo dirla tutta, ci manca un punto: c’era un rigore su Lovato, che non è stato visto, di sicuro in buona fede, ma che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. E si sa che le partite vengono decise dagli episodi: per me è sempre rigore se il giocatore prende l'uomo e non la palla. Ed è chiaro, dalle immagini televisive, che il portiere del Milan colpisce Lovato sulla testa».

La partita

Mazzarri vede comunque il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo provato a fare gioco contro la prima della classe e ci siamo riusciti, sfiorando anche il pareggio. La nostra è stata una prestazione di coraggio e lucidità. Abbiamo sofferto e provato a fare la nostra partita, purtroppo non è andata come speravamo». Ma il tecnico di San Vincenzo guarda al futuro con fiducia: «Il Cagliari è sceso in campo per fare risultato e ha offerto una prestazione importante, soprattutto nella ripresa, ma non è bastato. Davanti avevamo una squadra forte in tutti i reparti e che può disporre di individualità di livello. Noi, a prescindere dal risultato, abbiamo il dovere di fare meglio in fase realizzativa. Non sono mancate le azioni avvolgenti ma Bellanova, rispetto ad altre partite, è stato imbrigliato da Theo Hernandez. Sì, siamo andati vicini al pareggio: li abbiamo pressati alti e li abbiamo messi in difficoltà. Non abbiamo creato tanto, ma abbiamo fatto tante belle cose». Mazzarri ora deve provare a trovare le contromisure per superare lo scoglio della scarsa incisività sotto porta: «Non è facile, ma se giocassimo con questa intensità con squadre più alla nostra portata, saremmo in grado di creare quattro-cinque palle gol a gara, cosa che ci è stata negata dalla bravura difensiva dei giocatori del Milan».

«Avanti così»

Di una cosa Mazzarri è certo: «Non dobbiamo guardare gli altri, ma a noi stessi e di partita in partita. Abbiamo sbagliato la gara di La Spezia, ai ragazzi ho detto di giocare sempre come contro i rossoneri perché è l’atteggiamento giusto: chiuso la gara con sette-otto uomini in area di rigore. Purtroppo non sempre abbiamo raccolto i punti che meritavamo, è un campionato che sorprende ogni settimana con risultati contro pronostico, dobbiamo andare avanti con la nostra mentalità». Non si esprime sulla rissa a fine gara: «Sono rientrato subito nello spogliatoio, perché ero arrabbiato per il rigore su Lovato e ho preso a cazzotti una porta», è la chiusura dell’allenatore.