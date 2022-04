E Mazzarri critica l’arbitraggio 

Genova. Walter Mazzarri, nel dopo partita, è una furia. Nel mirino il Var, colpevole di non aver visto un possibile calcio di rigore per un intervento falloso su Keita Baldé, e il collega del Genoa Alex Blessin. Tra i due il battibecco parte in sala stampa, quando Mazzarri e Blessin si incrociano durante le conferenze post gara. Il tecnico tedesco si avvicina e dà una pacca sulla spalla all’allenatore del Cagliari. Che reagisce stizzito: «Ci si saluta prima, non dopo la partita…».

La rabbia di Walter

Mazzarri non si tira indietro e spiega subito: «Nelle partite in casa, io aspetto gli ospiti e vado a salutarli. Qui non mi si è avvicinato nessuno e non ha senso che Blessin mi saluti a partita finita. L’educazione è educazione». Sistemato il collega genoano, Mazzarri mette nel mirino il Var e l’ex arbitro Luca Martelli, moviolista di Dazn: «Nel secondo tempo c’era un rigore clamoroso per noi. Keita, dopo la parata di Sirigu, si rialza e prova a riprendere la palla, ma viene messo giù. Un episodio simile a quello che ha portato al rigore della Sampdoria. Il signor Marelli (che in tv ha dato ragione all’arbitro Valeri e al Var) come può dire che questo non è rigore e quello per la Samp sì?».

Sconfitta impossibile

Mazzarri prova a spiegare una sconfitta surreale: «Era una partita sporca e il Cagliari ha costruito le uniche azioni pulite. Il Genoa ha giocato con lanci lunghi, rimpalli, seconde palle e un grande pressing, come sapevamo. Ma noi non abbiamo rischiato niente. Ho provato anche con dei cambi propositivi, ho provato a vincerla. Del resto, le azioni più belle sono state le nostre. Penso al palo di Joao e quell’azione con tanti uomini in area e che avrebbe dovuto portare al rigore…». Si torna al penalty mancato: «Perché con quel rigore un bel Cagliari sarebbe andato in vantaggio». E invece nessun rigore e, alla fine, ci si trova a commentare un ko pesantissimo. «Ma io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Non meritavamo di perdere, abbiamo lottato. Per dire, se a La Spezia avessimo giocato come a Marassi, non avremmo certo perso». L’elenco delle occasioni perdute inizia a essere troppo lungo: «Ma in questo ritorno abbiamo sbagliato solo due partite. E se avessimo fatto 3-4 punti in più all’andata ora sarebbe tutto diverso». Quei punti in più non ci sono «ma restiamo a +3 sul Genoa, che ora ha il derby, mentre noi avremo una gara importantissima con il Verona. E poi stiamo ritrovando giocatori fondamentali e si capisce quanto ci siano mancati ragazzi come Nandez, Walukiewicz, Rog e Strootman».