«È mancato il lutto cittadino» 

Una tragedia, un episodio efferato culminato nella morte di un anziano ucciso con calci e pugni. «Non è un fatto normale che rientra nella quotidianità, ecco perché ritengo ci fossero motivi fondati per proclamare il lutto cittadino, dopo la morte del povero Tonino Porcu, ammazzato dieci giorni fa al termine di una rapina. Eppure questo non è avvenuto, suscitando lo stupore di tanti che forse si aspettavano un atto concreto dal Comune». Padre Paolo Contini, parroco di Ghilarza, non fa giri di parole e va dritto al cuore della situazione. Lo ha rimarcato martedì pomeriggio, durante l’omelia al funerale dell’anziano di 78 anni vittima di una rapina sfociata in tragedia. Il sindaco Stefano Licheri replica che «nel resto dell’Italia in fatti come quello accaduto a Ghilarza non si proclama il lutto cittadino».

L’invito

Due posizioni diverse, quella del parroco e del sindaco, che evidentemente non si sono incontrate. «Ho ritenuto fosse opportuno sentirsi» va avanti padre Paolo, «credevo perfino che il sindaco volesse dire due parole durante la messa a una comunità che negli ultimi quattro anni è stata segnata da fatti gravissimi». Il riferimento va alla morte di Manuel Careddu, il giovane di Macomer barbaramente ucciso da cinque ragazzi di Ghilarza e Abbasanta. «La nostra comunità meritava il lutto cittadino perché questi fatti gravissimi non devono passare come normali in una città intrisa di cultura, caratterizzata da moltissimi aspetti positivi» Ecco perché il parroco si aspettava una risposta da parte del Comune. «Ma con me tanti cittadini che sono rimasti sorpresi» va avanti il parroco. «Qualche giorno fa ho provato a contattare il sindaco, inviandogli anche un messaggio vocale, ma senza risposta. In 21 anni di sacerdozio è stata la prima volta che ho celebrato un funerale per un omicidio e questo è un momento in cui il paese si aspetta che certe cose vengano dette anche da parte delle istituzioni».

Il Comune

Il sindaco Stefano Licheri risponde quasi sorprendendosi della domanda: «Non abbiamo ritenuto di proclamare il lutto cittadino». Poi aggiunge: «Non mi pare che nel resto d’Italia avvenga di fronte a fatti simili». L’assessora alla Cultura Paola Flore spiega che «c’è stata immediatamente vicinanza ai familiari della vittima non in maniera pubblica ma privata. La comunità è sconvolta da questa tragedia e noi stiamo attivando numerose iniziative rivolte in particolare ai giovani».