E-mail trappola, la truffa corre in rete  

E-mail accattivanti, giochi e applicazioni sugli smartphone e offerte online. Spesso dietro annunci e offerte varie si nascondono sonore truffe che nei mesi della pandemia e della quarantena sono lievitate. Polizia postale, Questura e carabinieri confermano la tendenza e invitano tutti alla prudenza. «Davanti a una mail sospetta meglio cestinare subito».

I dati

Ad aprile alla Questura risultavano già 105 denunce per reati online. Anche l’Arma conferma un aumento del 42 per cento di truffe e raggiri informatici. L’ultima truffa smascherata è quella ai danni di una impresa di smaltimento di rifiuti di Oristano: è stata hackerata la mail, modificato l’iban e i soldi che erano destinati a un fornitore sono stati dirottati ma grazie all’intervento della polizia postale è stato bloccato il trasferimento del denaro.

I raggiri

Una delle truffe più frequenti è il furto del documento di identità come aveva recentemente ricordato il dirigente regionale della polizia delle telecomunicazioni Francesco Greco. «Noi continuiamo a rivolgere ai cittadini la prudenza quando ci troviamo davanti ad offerte allettanti e spesso anomale – spiega il questore Giuseppe Giardina – in questi ultimi 12 mesi i reati sono aumentati considerevolmente anche a causa della pandemia». In questo periodo si sono moltiplicati gli acquisti su internet un po’ in tuti i settori, si ordina persino il cibo sui siti dei ristoranti e sempre più spesso si utilizzano i cellulari per i pagamenti e le transazioni finanziarie. «Nessuno ci regala niente - ricorda il questore – bisogna diffidare dalle mail e dai messaggi e nel caso di annunci sospetti, è meglio rivolgersi alle forze dell’ordine e alle associazioni dei consumatori».

I consigli

Le forze dell'ordine suggeriscono di utilizzare carte ricaricabili, di utilizzare app ufficiali, verificare gli indirizzi dei siti, confrontare i prezzi e leggere anche le recensioni. Davanti ad e-mail sospette è sempre preferibile ignorarle e non cliccare in eventuali link che possono essere un modo per carpire i dati. «Abbiamo individuato i responsabili di diverse truffe – sostiene il comandante provinciale dei carabinieri Erasmo Fontana - La possibilità di incontrare gli anziani per l’assistenza nel ritiro delle pensioni o per le registrazioni per le vaccinazioni, ci consente di informarli sulle truffe della rete e dare suggerimenti».

