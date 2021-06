È l’ottavo delle outsider 

Dopo due giorni di stop, Euro2020 riparte con le gare a eliminazione diretta. Le danze si aprono questa sera alla "Johann Cruijff Arena” di Amsterdam, alle 18, con la prima sfida degli ottavi tra Galles e Danimarca, le due seconde, rispettivamente, dei gruppi A e B.

Caccia al blitz

Una sfida sulla carta equilibrata tra due squadre che sognano di rinverdire fasti più o meno passati. Più recenti quelli del Galles che spera di replicare il percorso che lo portò fino alla semifinale agli Europei del 2016 quando la squadra, trascinata da Gareth Bale, si arrese solo al Portogallo di Cristiano Ronaldo futuro campione. A distanza di cinque anni è ancora l'esterno 31enne del Tottenham a suonare la carica: «È una grande sfida. La Danimarca è una squadra organizzata, con diversi buoni giocatori. Ma non pensiamo a raggiungere quello che abbiamo fatto cinque anni fa, pensiamo solo a battere la Danimarca. Sarà molto dura, ma penso che possiamo vincere nonostante il 99% del pubblico sostenga la Danimarca».

Allarme variante Delta

Proprio il pubblico rischia di essere un fattore: non ci sarà quello gallese, perché è proibito l'accesso in Olanda da paesi extra Ue. Logico attendersi una Amsterdam Arena a tinte biancorosse di Danimarca. Ma le autorità olandesi sono in allerta: crescono i casi di variante Delta tra i tifosi che hanno assistito alle gare della Danimarca a Copenaghen, un appello a fare tamponi è stato lanciato a chi era allo stadio e il timore di un passaggio di contagio ad Amsterdam è alto.

Onda danese

La squadra danese, dal canto suo, sogna di ripetere il percorso che da autentica outsider, ripescata solo dopo l'estromissione della Jugoslavia dal torneo, la portò sul tetto d'Europa nel 1992. Era la Danimarca di Brian Laudrup, capitan Olsen e papà Schmeichel. Sarebbe stata la partita di Christian Eriksen, il centrocampista danese dell'Inter che su quel campo con la maglia dell'Ajax si è consacrato ad alti livelli vincendo tre titoli in Eredivisie. Eriksen la guarderà in tv anche se nei giorni scorsi non ha fatto mancare la sua carica ai compagni. «Penso che la cosa più importante per noi», ha spiegato Kasper Schmeichel in una intervista alla Cnn, «fosse sapere che Christian stava bene. È stato bello vederlo, è venuto al campo quando è uscito dall'ospedale e questo ha aiutato molto i ragazzi a cancellare l'ultima immagine che avevano di lui. Abbiamo giocato sollevati, liberi».

Formazioni

La Danimarca tira un sospiro di sollievo per Kjaer uscito malconcio dalla gara con la Russia: il difensore del Milan ci sarà. Hjulmand dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha battuto la Russia con davanti Braithwaite e Damsgaard a supporto di Poulsen. Il Galles risponde col suo tridente offensivo composto da Bale, Moore e James. Non ci sarà Ampadu, espulso contro l'Italia e squalificato per un turno. Arbitra il tedesco Siebert. Dieci i precedenti: Danimarca avanti 6-4.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Se non

fossimo

entusiasti di giocare queste

partite,

sarebbe meglio non

stare qui

Gareth

Bale