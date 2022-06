E l’ospedale si fa (anche) ufficio 

Un ospedale che diventa ufficio per libere professioniste senza congedo di maternità e infermiere come mamme d’anima. Accade. E non nei posti dove la sanità funziona davvero - sempre che esistano - ma a Nuoro. Se ne sente parlare per i tanti problemi (medici mancanti, visite saltate, reparti chiusi), eppure il San Francesco ha dimostrato di saper ancora ospitare storie da film. Come quella di Maria Rosaria Masia, 43 anni, commercialista di Abbasanta, e dei suoi figli Valentino e Valerio, appena un mese, che per una serie di sfortunate, o meglio fortunate, coincidenze sono stati ricoverati al San Francesco, dove hanno ricevuto un’assistenza a tutto tondo.

La corsa

Valentino e Valerio sono nati il 30 aprile con sette settimane di anticipo. «Quando si sono rotte le acque, nonostante fossi seguita a Sassari, ho chiesto all’ambulanza di essere portata all’ospedale più vicino», racconta Maria Rosaria Masia, libera professionista e madre single. Comincia così l’avventura verso Nuoro, dove i piccoli giganti nascono con dimensioni e peso da nove mesi. È tuttavia necessaria l’incubatrice: ancora poche settimane e vedranno il mondo là fuori, quello nel quale avevano fretta di arrivare. Non sanno che è un mondo che per donne autonome e single è più difficile, ma Maria Rosaria Masia ha trovato un valido aiuto in un ospedale di provincia.

Accoglienza

«Il San Francesco dimostra di essere un centro di riferimento vitale per pazienti di un ampio territorio. Ci lavora personale dalle elevate competenza e umanità - dichiara la neo mamma -. Sono stata in ospedale dal 30 aprile a sabato scorso e non come una semplice paziente: il San Francesco ha ospitato me e il mio ufficio. Sono una libera professionista, non ho congedo di maternità, a questo vanno sommate le scadenze fiscali di maggio. Qui ho trovato un appoggio fondamentale: in una delle camere del quarto piano, per permettermi di stare vicino ai bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale, mi è stato concesso di allestire un ufficio. E poi colazione, pranzi e cena gourmet, pasti caldi cucinati sul posto, come se si fosse a casa, una casa piena d’amore. Il tutto in un ambiente pulito e accogliente».