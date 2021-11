È l’ora del museo della radio 

A dicembre nero su bianco. davanti a un notaio. La ex Banca d’Italia di piazza Vittorio Emanuele passerà ufficialmente dal Comune all’imprenditore Giovanni Marinosci che nello stabile in rovina vuole realizzare un museo della radio. Il prezzo si conosce, era stato fissato un anno fa quando Marinosci, lombardo di origine ma nuorese d’adozione (in città è titolare del centro clinico privato Cedian), comprò l’immobile dal Comune per la modica cifra di 638 mila euro. Modica, perché per rimettere in sesto l’edificio, ci vorrà almeno un milioncino. «Intanto ho già avviato i lavori e c’è parecchio da fare», dice Marinosci. «I dettagli del progetto? Ci sentiamo a dicembre». Quando verosimilmente sarà anche versato il prezzo dell’operazione immobiliare condotta tramite la società GL Holding, sede a Milano. C’è da scommettere che, da appassionatissimo di radio, l’imprenditore ha già le idee chiare. Per adesso, se non altro, ci ha messo la faccia. Ha osato là, dove nessuno aveva fatto altrettanto.

L’edificio

Costruito negli anni Trenta, occupa complessivamente in area di oltre mille metri quadrati, ha connotati di autentico pregio, ma è rimasto vuoto, inutilizzato, cadente sotto il peso degli inverni. Quando l’istituto di credito venne trasferito in piazza Italia, anni ’60, lo stabile dei Giardini ospitò i baschi blu impegnati in funzione anti-sequestri. Poi più nulla. Finché il sindaco Mario Zidda non decise di acquistarlo per conto del Comune. Quell’operazione a taluni apparve e appare anche oggi inopportuna. Zidda stesso però difende quella scelta. «La Banca d’Italia - ricorda - fu acquisita nell’intento di trasformarla in una sala di rappresentanza del Comune, farla diventare sede del comando dei vigili urbani, per avere un presidio in pieno centro a portata dei cittadini, e aprirvi l’Urban center, ovvero il luogo in cui vengono presentati e discussi i progetti più interessanti per la città, a cominciare dal Piano urbanistico».

Idee al tramonio

Zidda uscì di scena e del progetto non se ne fece più nulla. Da allora a oggi la ex sede nuorese di BankItalia è un monumento al degrado. «Purtroppo - osserva oggi Zidda - anche le idee buone tramontano. Quel palazzetto storico, meritevole di tutte le tutele, contribuisce a definire un perimetro, quello dei Giardini, dove è stata scritta molta della storia di Nuoro. È per quello che volevo farne un punto di riferimento della città. Invece, finito il mio mandato, è prevalsa la logica della discontinuità». I successori hanno cancellato molte idee già in campo. Le destinazioni di molti immobili nuoresi sono cambiate, ma solo sulla carta.