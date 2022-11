«E Lia mi disse: “Mai fermarsi”» 

«Principalmente, la storia di una donna, e soprattutto una donna che si è fatta largo in un mondo completamente maschilista. Lia non s’è mai abbassata alla volontà degli uomini, qualsiasi cosa dovesse fare doveva gestirne lei tutti i movimenti».

Esistono a questo mondo personalità eccezionali che col loro vissuto hanno profondamente marcato il corso delle nostre vite e che, tuttavia, non hanno potuto godere in vita di un riconoscimento all’altezza del loro nome. Ciò è avvenuto nei confronti di Lia Origoni, figlia orgogliosa della nostra isola, artista fra le più sorprendenti del suo tempo deceduta pochi giorni fa all’età di centotré anni. Il suo operato artistico non vanta solo collaborazioni con nomi quali Totò e Anna Magnani ma è consistito anche nel recupero di vecchie bobine e registrazioni audio che hanno permesso di accedere oggi, con una qualità al passo coi tempi, a molte delle sue più celebri interpretazioni canore. Il regista sassarese Tore Manca ha avuto l’opportunità d’incontrarla alcuni anni fa instaurando un rapporto unico. Ne son seguite una lunga serie di interviste che hanno raccolto aneddoti, estratti di vita, lezioni preziose. Vecchie immagini d’archivio, piccoli e significativi dettagli dell’arredamento, momenti toccanti che spezzano la quotidianità dentro al salotto si uniscono alle musiche originali e di repertorio, raccontando - non meno delle parole - un’esistenza totalmente dedita alla condivisione del proprio mondo interiore. Il film è stato completamente auto prodotto dal regista e da tutti i collaboratori che han preso parte al progetto.

Cosa l’ha portata a voler approfondire col suo documentario la vita e il percorso di Lia Origoni?

«Tutto è nato dalla mia voglia di conoscere le persone, soprattutto quelle che della propria vita hanno fatto una filosofia. Lia l’ho conosciuta per caso. Mi sono appassionato a lei quando mi venne detto che era una matta abituata a dormire di giorno e a lavorare di notte su delle bobine. Che buffo, pensavo! Però mai sarei arrivato a buttarmi in questa esperienza se non realizzando che questa donna stava compiendo a tutti gli effetti un lavoro d’archivio. Sorpreso di ciò mi son detto: devo conoscerla!».

L’aspetto poetico che si evince dal contrasto tra musiche ed immagini e sovrapposizioni di immagini di repertorio con quelle a presa diretta cosa ha voluto mettere soprattutto in evidenza?

«Principalmente, la storia di una donna, e soprattutto una donna che si è fatta largo in un mondo completamente maschilista. Lia non s’è mai abbassata alla volontà degli uomini, qualsiasi cosa dovesse fare doveva gestirne lei tutti i movimenti».

Nel corso del processo di realizzazione ci son state delle difficoltà particolari che vi siete trovati a dover superare?

«Le difficoltà sono state moltissime, tipo quando capitava di arrivare a La Maddalena e non trovare Lia disponibile al lavoro perché magari troppo stanca o di cattivo umore. Le difficoltà di tipo tecnico, invece, esistono perché nel mio settore non sono mai stato aiutato dalle istituzioni. Quanto al resto, bisognava quasi sempre lavorare di notte, con poche luci e un’attrezzatura limitata. Una casa in cui girare molto piccola con tutto il salone occupato dai libri, dal computer e dalla scheda audio. Ci si muoveva pianissimo, quasi zoppicando».

Qual è secondo lei l’insegnamento più grande che ha lasciato Lia Origoni alle nuove generazioni?

«Andare sempre avanti, non fermarsi e non guardarsi mai alle spalle. Un altro fondamentale è quello di essere curiosi per tutto, aprirsi a qualunque stimolo, senza mai dire “basta”».

C’è un ricordo in particolare di questa esperienza che le è rimasto profondamente impresso?

«I fiori. Lia amava i fiori, soprattutto le orchidee. Quando chi la aiutava a fare le pulizie strappava via i fiori secchi lei rispondeva: “No, lasciali lì. Germoglieranno ancora».

