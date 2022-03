È la sconfitta giusta per ripartire 

Anche da una sconfitta può nascere un fiore. Vedi le buone sensazioni allo “Stadium” alla vigilia della pausa natalizia (nonostante il 2-0 della Juventus), che hanno poi trovato sfogo alla ripresa del campionato nel 2022 e dato il via alla rinascita. O ancora il ko di un anno fa (proprio di questi tempi) a San Siro contro l’Inter. Per gli stessi protagonisti in campo rappresentò la svolta perché proprio in quella gara si resero conto di potersela giocare contro chiunque, acquisirono consapevolezza, coraggio. E da lì nacque la clamorosa rimonta in classifica sino alla salvezza. Insomma: sabato sera alla Domus il Cagliari ha perso la terza partita consecutiva ma forse ha ritrovato se stesso in vista del rush finale. Tra l’altro, il vantaggio di tre punti sulla zona retrocessione è rimasto immutato. Anche se, nel frattempo, si è rifatto sotto il Genoa (col quale se la giocherà a Marassi il 24 aprile, alla quartultima giornata) e la Sampdoria è scappata di nuovo a + 4 a braccetto con lo Spezia. Certo lo scontro diretto con l’Udinese alla “Dacia Arena” subito dopo la sosta (data e orario sono ancora da definire) diventa a questo punto fondamentale.

Lo spirito giusto

Il Cagliari c’è, dunque, e lotta insieme a noi. Le partitacce con Lazio e Spezia sono alle spalle: proprio contro la capolista, la formazione di Mazzarri ha ritrovato quello spirito battagliero e costruttivo allo stesso tempo che le aveva permesso di ripartire e rilanciarsi nella corsa salvezza quando tutto sembrava perduto. E premesso che ai punti avrebbe comunque meritato il Milan e che Cragno è stato ancora una volta superlativo, si è pur messa nelle condizioni di potersela giocare sino alla fine e la traversa colpita al 90’ da Pavoletti ancora trema (al di là dell’uscita turbolenta del portiere Maignan su Lovato che almeno un replay al Var l’avrebbe meritato). La solidità dei tre difensori (e dell’applicazione della squadra in generale in fase di non possesso) fa ben sperare come la panchina ora che tutti o quasi hanno recuperato. Gli ingressi prima di Deiola, poi di Zappa, quindi di Pereiro e Keita contemporaneamente hanno spaccato la partita. Tra le dirette concorrenti, non ci sono ricambi di altrettanto valore. E a Udine ci sarà anche Rog.

Avanti con coraggio