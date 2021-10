È Ironman di Sardegna 

Santa Margherita. L’Ironman regala sempre mille storie degne di essere raccontate e fra le quasi 1300 al traguardo del primo, inevitabilmente storico “70.3 Sardegna” ce ne sono due che hanno anche il lieto fine.

Maestro e allievo

La prima è di Nicola Duchi, 22 anni, da Riva del Garda, che studia per prendere la seconda laurea in Viticoltura ed enologia a Trento e nel frattempo ha sostituito la passione per il ciclismo (era Under 23) con quella per il triathlon. Potrà riferire - se non l’ha già fatto - nei dettagli la sua grande rimonta nei 21 km finali di corsa al suo allenatore che questo percorso lo conosce bene: Alessandro Degasperi ha vinto, nel 2013, il primo Triathlon Forte Village, da cui tutto ha avuto origine.

Favola sarda

La seconda favola è raccontata in lingua sarda. Avere sul gradino più alto del podio un’atleta locale era molto più di quanto la Sardegna potesse sperare nel giorno in cui finalmente accoglie un Ironman. E invece Alice Capone, duatleta sassarese anche azzurra che comunque malissimo non nuota, 31 anni e una laurea che le consente di lavorare nel delicato settore della riabilitazione psichiatrica, ha reso il sogno realtà. Ha inseguito e superato, prima nei 90 km di bici e poi nei 21 di corsa, le sei che l’avevano preceduta nei 1900 metri di nuoto: «La mia più bella gara? Sì, ma di questa nuova carriera. Ora ho un lavoro e lo sport mi aiuta a tenere duro», ha detto con modestia, dopo l’abbraccio con il marito Andrea Schiavino (atleta della Raschiani Pavese pure lui), con i genitori e con il fratello Filippo, ottavo assoluto tra gli uomini e primo dei sardi. Una famiglia di campioni.