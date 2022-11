È insicura, a scuola palestra chiusa 

L’allarme è scattato quando i docenti hanno visto le crepe sui muri degli spogliatoi adiacenti la palestra. A quel punto hanno subito avvertito la direzione scolastica. Senza indugi, ieri mattina, il dirigente, Giovanni Gugliotta, ha vietato l’utilizzo della palestra per motivi di sicurezza. Provvedimento con effetto immediato e valido fino a nuova comunicazione. Immediatamente il Comune ha ordinato al personale dell’ufficio tecnico le prime indagini dalle quali però non sarebbe emerso nulla di anomalo. «Ma le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni», ha garantito il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia, 44 anni.

Accesso interdetto

Quella di Tertenia è solo l’ultima segnalazione d’allarme, che si aggiunge ai diversi casi di emergenza legati all’edilizia scolastica nell’Isola. Ieri mattina i docenti che hanno lavorato nella palestra di via Satta, dove si svolgono le attività sportive curriculari di Elementari e Medie oltre a quelle di associazioni in ore extra didattiche, hanno notato microlesioni nell’intonaco e si sono subito allarmati. La segnalazione delle anomalie è approdata subito sulla scrivania del dirigente scolastico che per precauzione, anche alla luce dei recenti fatti avvenuti all’Università di Cagliari e in altri edifici scolastici isolani, ha subito trasmesso una circolare ai docenti e alle famiglie per informarli dell’interdizione della struttura. «Per motivi di sicurezza - si legge nel provvedimento interno - viene interdetto, con decorrenza immediata, a tutti gli alunni e al personale scolastico l’utilizzo della palestra fino a nuova comunicazione». L’atto, emesso in via cautelativa, è stato notificato anche al Comune, proprietario del caseggiato, per la dovuta conoscenza dei fatti.

Il sindaco

Il telefono di Giulio Murgia, sindaco-geometra, ha squillato più del dovuto, ieri mattina. Mamme e papà volevano sincerarsi della situazione. «Le filature sui tramezzi - ha detto Murgia - sono state individuate negli spogliatoi, in un corpo strutturale adiacente la palestra. Durante i sopralluoghi, il personale dell’ufficio tecnico non ha ravvisato correlazione con la struttura portante, ma effettueremo ulteriori controlli e prove di carico».