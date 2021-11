«È in giro per Genoni chi ha ucciso mio figlio Gianfranco»  

Nella casa al centro di Genoni tutto è rimasto come quella mattina del 9 maggio del 2020. «Mio figlio Gianfranco – racconta Giovanni Melis, ex emigrato oggi in pensione – stranamente non era tornato a casa a dormire. Mi sono alzato presto e sono andato a cercarlo in campagna. L’ho trovato io, morto, in una pozza di sangue. Era rimasto nel capannone dopo aver accudito il bestiame per i suoi soliti lavoretti di intarsio. Chi l’ha ucciso l’ha sorpreso alle spalle, approfittando del rumore degli attrezzi, di una radio accesa. Un agguato, un vile agguato, non si può morire così».

Genoni. «Un anno e mezzo. Un anno e mezzo senza nostro figlio e senza giustizia». Piange Gesuina Pitzalis, 68 anni, e il marito Giovanni Melis (81) ha perso le speranze di riuscire a fermare le sue lacrime. «Hanno ucciso nostro figlio come un animale, a fucilate. E nessuno ha visto, ha sentito. Chi sa, parli. Non è accettabile vivere in un paese dove si respira l’omertà e la paura, dove la vita ormai non vale più niente».

INVIATO

Il dolore

Nella casa al centro di Genoni tutto è rimasto come quella mattina del 9 maggio del 2020. «Mio figlio Gianfranco – racconta Giovanni Melis, ex emigrato oggi in pensione – stranamente non era tornato a casa a dormire. Mi sono alzato presto e sono andato a cercarlo in campagna. L’ho trovato io, morto, in una pozza di sangue. Era rimasto nel capannone dopo aver accudito il bestiame per i suoi soliti lavoretti di intarsio. Chi l’ha ucciso l’ha sorpreso alle spalle, approfittando del rumore degli attrezzi, di una radio accesa. Un agguato, un vile agguato, non si può morire così».

La famiglia

La vita di Giovanni Melis e Gesuina Pitzalis è segnata dal dolore. Avevano tre figli, ne è rimasto solo uno, Giorgio, che ha 32 anni e lavora in un’officina come meccanico: «Roberta è morta di polmonite nel 1999, aveva 14 anni», piange la madre, «poi è morto mio fratello, dicono per suicidio, ma non ci abbiamo mai creduto sino in fondo. Adesso Gianfranco: non è giusto, assassini».

Da quel giorno per la famiglia Melis l’esistenza si è fermata: «Ho venduto le 120 pecore di mio figlio – dice Giovanni – , ho chiuso l’azienda agricola che avevo aperto quando ero tornato in paese dopo tanti anni trascorsi nella penisola». Gesuina Pitzalis tiene in ordine la stanza del figlio come se dovesse tornare da un momento all’altro e ha tappezzato la loro bella casa di fotografie di Gianfranco: «Qui era con i suoi migliori amici per festeggiare la laurea di uno di loro. Perché mio figlio non frequentava cattiva gente, era un bravissimo ragazzo. Aveva lasciato gli studi dopo le scuole medie, aveva frequentato due anni di corso professionale per intarsiatore di legno, ha lavorato a Nurri in una una falegnameria, la sua passione era realizzare cassapanche, maschere di carnevale, era bravissimo».

Al lavoro

Era stato il padre a convincerlo a occuparsi dell’azienda nelle campagne a tre chilometri di paese, zona Putzu Nicola: «È un buon lavoro, gli avevo detto». Non poteva sapere che in quel capannone il figlio avrebbe perso la vita, freddato da un assassino oggi a piede libero e che ancora adesso, forse proprio a Genoni, frequenta spuntini e bar.

Gianfranco Melis era un tipo taciturno, dicono in paese coperti dall’anonimato. Qualche piccolo screzio in campagna, sconfinamento, pecore rubate, Melis sempre parte lesa. Poi sono cominciati anche gli incendi dei fienili. E il giovane allevatore si era chiuso a riccio. Quando alla fine della giornata del lavoro, tornando a casa, gli capitava di passare davanti a un bar, evitava i locali dove vedeva parcheggiate certe automobili di persone che preferiva non incontrare. Forse aveva paura, chissà. Sicuramente un anno e mezzo fa era concentrato solo sul suo banco di lavoro, sul legno da intarsiare. Non poteva sapere che alle sue spalle un killer, dopo averlo aspettato nascosto in un cespuglio fuori dalla sua proprietà, aveva deciso di freddarlo.

L’avvocato Marco Lisu segue l’inchiesta per conto della famiglia Melis: «Non sappiamo niente degli sviluppi delle indagini, abbiamo letto dai giornali che c’è un indagato per l’uccisione di Gianfranco. Speriamo che si arrivi presto alla soluzione di un delitto che non deve rimanere impunito».

