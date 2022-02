È il Sant’Elena dei piccoli passi 

A quasi 40 anni dall'ultima volta in C2, nel 1983-84, il Sant'Elena vede di nuovo la quarta serie all'orizzonte. I biancoverdi, partiti per salvarsi, sono a -1 dai playoff e domenica scorsa hanno battuto 8-1 l'Asseminese. Cristian Dessì, all'esordio da allenatore in prima squadra, sta guidando una rosa ricca di giovani a traguardi che mancavano da tempo, ottenuti anche grazie alla programmazione della società.

Dessì, il Sant'Elena sta tornando ai fasti di un tempo. Che cosa significa?

«È fantastico. Un qualcosa di inaspettato, nessuno ci credeva. Agli occhi di tutti gli addetti ai lavori eravamo dati fra le retrocesse prima di iniziare. Era chiaro per budget, giocatori e allenatore: basta fare il rapporto con l'anno scorso, sei partite e 0 punti prima dello stop».

Siete riusciti anche a superare un momento di calo.

«Abbiamo passato due mesi difficili, ma per gli infortunati: Caboni due mesi fermo, Rotaru rotto il crociato, Mboup operato alla mascella. Nell'emergenza abbiamo cercato di fare ciò che potevamo, ma avendo fatto molto bene all'inizio c'era un vantaggio accumulato e adesso siamo salvi».

Ora a cosa puntate?

«Abbiamo raggiunto la salvezza, il nostro obiettivo finale sarebbero i playoff. Lo mettiamo per avere uno stimolo e far sì che la stagione abbia un senso. Non ci nascondiamo: se ci riusciamo bene, sennò nessun dramma. Non siamo una squadra che ha speso per andare ai playoff, è tutto guadagnato».

Intanto lanciate tanti giovani, fra cui Tirelli in porta a 15 anni.

«Li facciamo crescere: come società ne facciamo tesoro, non possiamo certo prendere 10-15 grandi. Stravedo per i giovani, che altrimenti non avrebbero possibilità di dimostrare, e vado a vedere le partite dei ragazzini anche perché così sperano di poter esordire in prima squadra. Zuddas, 2005, ha due gol in Eccellenza, Tirelli 2006 quattro volte titolare».

Dopo l'8-1 all'Asseminese come si prepara la gara con l'Idolo?

«Non possiamo sbagliare l'approccio o prendiamo schiaffi. Affrontiamo una squadra che non mollerà un pallone, agguerrita e che deve salvarsi: è fra le più dure del campionato, ha giocatori come Manca, Nieddu, Kassama e Usai oltre a un gran allenatore. Per l'8-1 non potevamo certo dire ai ragazzi di non far gol: dispiace per l'Asseminese, potevamo esserci noi al loro posto».

A livello personale quali sono gli obiettivi?

«Per me quest'anno portare il Sant'Elena a una salvezza tranquilla è come aver vinto il campionato. Credo sia giusto confermarmi in queste categorie, non pensare di fare subito il salto in D. Bisogna ancora aspettare un po'».

