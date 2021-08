è il giorno della marcia 

C’è ancor a Sardegna in questi ultimi giorni dell’atletica alle O limpiadi. La scorsa notte sono scese in pista le staffette 4x100. Siamo andati a dormire (quelli che non hanno puntato la sveglia per le 3 o le 4.30, orario rispettivamente delle batterie femminili e maschili) nella speranza di poter ritrovare gli azzurri domani alle 15.30 e 15.50 in finale. Un risultato che alla vigilia appariva alla portata di entrambi i quartetti. In quello femminile, non è stata scelta Dalia Kaddari: il tecnico Filippo Di Mulo ha preferito andare sul sicuro e schierare il quartetto che ha vinto i Mondiali a maggio in Polonia, con Irene Siragusa, Anna Bongiorni, Gloria Hooper e Vittoria Fontana. In quello maschile, invece, debutta il ventenne oristanese Lorenzo Patta, che correrà in prima frazione e passerà il testimone al campione olimpionico Marcell Jacobs. Poi toccherà a Fausto Desalu e infine a Filippo Tortu, per un quartetto con un’anima sarda.

La marcia

Ma oggi è anche il giorno della marcia che, per effetto del fuso orario, disputerà praticamente entrambe le prove. Saranno le 9.30 (le 16.30 di oggi in Giappone) quando scatterà la 20 km e le 22.30 quando a Sapporo sarà dato il via alla 50 km che gli organizzatori hanno collocato alle 5.30 per evitare il caldo. Tre gli azzurri in ciascuna prova: Francesco Fortunato, Massimo Stano e Federico Tontodonati sulla 20, Teodorico Caporaso, il veterano Marco De Luca (40 anni) e soprattutto Andrea Agrusti. Il sassarese delle Fiamme Gialle si giocherà le proprie chance di piazzamento cercando un nuovo exploit.

Le gare di ieri

Ieri erano impegnati alcuni azzurri sulla pista dello Stadio Nazionale. Non ha avuto troppa fortuna nella semifinale dei 1500 metri la 22enne di Teramo, Gaia Sabbatini, che ha chiuso ottava. Eppure ha corso in 4'02”25, quasi due secondi meglio del proprio primato personale (aveva 4'04”23). Addirittura è il miglior tempo di un’italiana dal 1984 a oggi e il secondo di sempre dietro il 3'58”65 della grande Gabriella Dorio, oro a Los Angeles proprio nel 1984. Le è mancato soltanto l’ingresso in finale (è stata anche danneggiata ma il ricorso della Fidal è stato respinto). Fuori sui 100hs anche Paolo Dal Molin, quarto in semifinale in 13”40.

