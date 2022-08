E il Carbonia fa sul serio 

Carbonia 3

Monteponi 0

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Mastino, Serra, Hundt, Cappelli, Mastino, Casas (31’ st Gungui), Mancini (16’ st Cocco), Prieto, Muscas (40’ st Sartini), Porcheddu. In panchina Billai, Orrù, Fidanza, Fontana, Porcu, Pusceddu. Allenatore Mingioni.

Monteponi (4-4-2) : Toro, Zedda, Mura, Lepore, Porcu (16’ st Todde), Mancusi, Illario, Piras (22’ st Casu), Figos (9’ st Fanni), Monteiro, Suella (9’ st Virdis). In panchina Pilleri, Alesandro, Bratzu, Fadda, Biancu. Allenatore Cuccu.

Arbitro: Pili di Cagliari.

Reti: nel primo tempo 42’ Mastino, nella ripresa 14’ Muscas, 45’ Sartini.

Note: ammoniti Serra, Porcu, Illario, Todde. Recupero 3’pt- 3’st. Spettatori circa 400.

Carbonia. Basta un derby non vinto, ma stravinto (e il punteggio rischiava di essere più largo) per far dimenticare al Carbonia l’amarezza di due mesi fa, cioè la retrocessione dalla D all’Eccellenza. E parimenti la batosta incassata ieri allo Zoboli dalla Monteponi in questa andata del primo turno di Coppa Italia, serve agli iglesienti a capire che l’Eccellenza non è la Promozione. Con i rinforzi in settimana di pezzi da 90 come l’argentino Hundt e lo spagnolo Casas, il Carbonia del neo mister Diego Mingioni si presenta in campo con un leggero sfavore del pronostico (la campagna acquisti della Monteponi è stata di spessore) e invece si porta a casa ben più di mezza qualificazione al turno successivo. E lo deve alla politica dei giovani, l’emblema del quale ieri era rappresentato forse da Sartini e Muscas, classe 2005, il primo autore di una doppietta nella finale di Coppa Santa Barbara per Allievi e ora in gol, come il compagno, con la prima squadra. Ma non sono stati da meno Mancini e Cocco.

Questo derby dal fascino intramontabile si è rivelato fedele alle aspettative: caldo, ma non eccessivo grazie al maestrale, e squadre abbastanza toniche. Quindi ritmi non blandi. Parte meglio la Monteponi (Idrissi attento al 14’ in presa alta), poi però prende campo il Carbonia. Mezze occasioni, in evidenza Cappelli e Prieto, sino al gol di Mastino al 42’ con una punizione beffarda dal vertice sinistro dell’area: destro che si impenna, il cross diventa un tiro, Toro forse legge male la traiettoria e la sfera si insacca all’incrocio dei pali. Sul finale di tempo Casas si vede ribattere da posizione ravvicinata il sinistro del possibile 2-0.

La ripresa

Toro diventerà protagonista nel limitare il passivo anche nella ripresa che si apre con una clamorosa pallagol divorata da Porcheddu al 1’. Un destro a fil di palo di Illario è l’unica vera insidia portata dagli iglesienti, prima del raddoppio del giovane Muscas con un gol capolavoro: ruba palla sulla trequarti ad un difensore, entra in area e con un sinistro a giro insacca. Toro evita il terzo gol al 27 su sinistro bomba di Cappelli da venti metri, e al 36’ è magistrale la deviazione di piede su Muscas. Reattivo anche Idrissi (come tutta la difesa d’altronde) ma la sensazione che la Monteponi stia per subire il terzo gol diventa certezza al 45’. E si deve al neo entrato Sartini. Prima arriva con un istante di ritardo all’appoggio vincente e solitario sottoporta su traversone di Prieto, poi sul corner successivo sbuca alle spalle dei difensori e di piede deposita rendendo quasi incredibile il risultato maturato al Comunale. Gara di ritorno fra una settimana. Vero è che questo è calcio d’agosto ma il messaggio lanciato dal Carbonia è molto pesante in chiave campionato. Non fosse altro perché la squadra di Mingioni non è parsa stanca al termine dei novanta minuti.

