E i rigori dicono Torres Ora la finale 

Cerignola 10 d.c.r.

Torres 11

Cerignola (3-4-3) : Tricarico; Vitiello, Silletti (35' st Manzo), Allegrini, Dorval; Russo (41' st Palazzo), Maltese (30' st Agnelli), Tascone (9' st Achik); Mincica (9' st Giacomarro), Malcore, Loiodice. A disp. Fares, Ciccone, Muscatiello, Spinelli. All. Pazienza.

Torres (4-3-3) : Garau; Rossi, Antonelli, Ferrante, R.Pinna; S.Pinna (30' st Dametto), Bianchi, Turchet (17' st Tesio); Sabatini (17' st Kujabi), Diakite (30' st Demartis), Ruocco. A disp. Salvato, Gurini, Mignogna, Mukaj, Cani. All. Greco.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Reti: primo tempo 13' Ruocco, 16' Malcore; secondo tempo 6' Antonelli; 23' st Russo.

Note: ammoniti Turchet, Rossi, Demartis. Recupero 4' st.

Di rigore in rigore, la Torres arriva alla finale di Coppa. Dopo il Latte Dolce e lo Scandicci, pure il Cerignola si inchina dal dischetto ai rossoblù di Alfonso Greco che segnano 9 volte contro le 8 dei pugliesi, col portiere Garau bravo a parare il tiro del collega Tricarico. Punteggio totale: 11-10, visto che i tempi regolamentari si erano chiusi 2-2. La squadra sassarese sfiderà il Follonica Gavorrano che ha battuto 2-1 la Ciserano Bergamo.

La sfida

Due volte in vantaggio, i rossoblù si sono fatti sempre raggiungere dal Cerignola, che ha dominato il girone H conquistando la promozione in Lega Pro e non perdeva in casa dal 10 ottobre. Torres avanti al 13': cross di Samuele Pinna e di testa Ruocco trafigge Tricarico. Il Cerignola reagisce e pareggia dopo 3 minuti con Malcore (21 gol in campionato). Il match è intenso, in apertura di ripresa nuovo vantaggio sassarese con Antonelli di testa. I pugliesi non ci stanno e premono sino a ottenere il 2-2 con Russo su una leggerezza difensiva.

I rigori

Fanno centro i primi: Bianchi, Tesio e Rucco per la Torres, Agnelli, Malcore e Achik per i padroni di casa. Poi il difensore Dametto calcia fuori, ma Garau rimedia parando il tiro di Palazzo. Si riprende a segnare: a Demartis risponde Loiodice, ad Antonelli fa eco Giacomarro. Per la Torres segnano Riccardo Pinna e Kujabi, per i pugliesi Allegrini e Dorval. Si fa parare la conclusione Ferrante, ma Garau fa altrettanto sul penalty di Manzo. Poi segna Rossi e Garau ipnotizza Tricarico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata