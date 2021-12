E i cespugli diventano opere d’arte 

All’inizio è stato solo il senso civico ad amare la mano di zappetta e cesoie e dare particolari forme artistiche. «Più quel verde abbandonato assumeva le sembianze di gufi, gatti e cicogne - prosegue l’artista - più cresceva in me la voglia di fare. La fantasia era la mia unica consigliera e maestra. Rendere la chioma di un alberello e gli arbusti in un paesaggio dipinto, mi rende felice».

Scanu, ex lavoratore della fonderia di San Gavino, ammette di non conoscere l’arte topiaria, ovvero potare alberi e cespugli per scopo ornamentale. «Abito - dice - nella zona dei padri cappuccini. Lungo la storica salita per raggiungere il convento, notavo con dispiacere le aiuole e i bordi della via invasi da erbacce, arbusti, cespugli e cipressini. Un giorno ho pensato di prendermene cura e trasformare l’area in un giardino ornamentale».

«Non si tratta di sfidare quello che a prima vita potrebbe sembrare impossibile, è solo un gesto di amore per il mio paese». Claudio Scanu, 80 anni, pensionato, racconta come è nata la passione di dare una forma artistica ai cespugli che crescono spontanei e abbruttiscono i marciapiedi e i piccoli spazi liberi della città. Si commuove quando ricorda tutte le volte che «vedo i bambini ma anche gli adulti sorridere di fronte agli arbusti che hanno assunto la forma di animali, poltrone, fontane e tanto altro. In questo periodo afflitto dalla pandemia, strappare un sorriso è il più bel regalo che mi potesse capitare».

L’impegno

L’avvio

Il senso civico

Alla base della scelta di eliminare il degrado che spesso creano le erbacce e gli arbusti nel centro abitato, il desiderio di Scanu è dare un esempio di come è facile vivere in un città accogliente, dove il verde non è solo una componente estetica dell’arredo urbano, ma diventa una forza capace di generare armonia e benessere, soprattutto educa al senso civico, al rispetto di luoghi che sono di tutti. «Con dispiacere mi capita di osservare le mamme che accompagno i bambini a vedere i lavori che ho fatto per dare un tocco di allegria al Natale. Accanto a quelle che dicono ai figli di guardare e non toccare, ce ne sono altre - per fortuna la minoranza - che li lasciano fare. Mi è capitato di trovare un’aiuola calpestato, appena allestita. Il mio messaggio vuole essere educativo: amiamo il paese, rispettiamolo, alle parole, comprese le lamentele, preferiamo il fare. Inutile prendersela con gli amministratori di turno per la mancata cura e tutela del verde pubblico».

Il Comune

«I volontari, come l’amico Claudio Scanu - dice l’assessore al Turismo Fabrizio Collu - sono l’espressione autentica di quelli che alle parole preferiscono adoperarsi per il bene della città. In un certo senso è una forma di protesta pacifica: dove non arrivano gli altri, ci siano noi». Un pensiero che i cittadini, attraverso i social, hanno condiviso in pieno. Messaggi di grazie e di complimento come «Claudio sei super», «i tuoi disegni con le forbici sono una meraviglia», «laurea ad honorem». E poi, da parte di un altro cittadino, «un augurio ad arrivare a 100 anni e vedere se questa meraviglia la seguirà qualcun altro. Grazie per la possibilità che ci dai di poter ammirare gratis opere d’arte».

