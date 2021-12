È giallo in Senato,  il “salva Air Italy” rischia la bocciatura  

A infittire la trama ci stanno pensando inoltre le accuse di ostruzionismo, trapelate nei giorni scorsi, nei confronti di senatori e membri del governo che in realtà non vorrebbero l’approvazione dell'emendamento.

Il tempo passa inesorabile e la matassa si ingarbuglia giorno dopo giorno. Il destino dei 1.322 lavoratori Air Italy è appeso a un clessidra virtuale che verserà l’ultimo granello di sabbia il prossimo 31 dicembre, termine entro il quale il licenziamento di massa più consistente della storia recente dell’Isola verrà compiuto.

La fiammella della speranza non è però del tutto spenta: alle porte della commissione Bilancio del Senato da giorni sta bussando un emendamento alla Manovra finanziaria che garantirebbe altri dodici mesi di cassa integrazione ai dipendenti allineandoli di fatto ai colleghi dell’ex Alitalia. Una norma da approvare in un contesto tuttavia anomalo, nel quale la stessa azienda preferirebbe infatti issare bandiera bianca e procedere alla chiusura definitiva della compagnia.

A infittire la trama ci stanno pensando inoltre le accuse di ostruzionismo, trapelate nei giorni scorsi, nei confronti di senatori e membri del governo che in realtà non vorrebbero l’approvazione dell'emendamento.

Mistero

Ed è proprio tra le mura del Parlamento che da giorni è esploso un piccolo grande mistero. Perché se da una parte gli esponenti dei ministeri competenti impegnati nei tavoli della trattativa hanno da sempre dichiarato il pieno impegno perché al personale della compagnia aerea venga concesso altro tempo, dall’altra in Aula qualcuno sembra remare contro.

«Sì, in Commissione stanno emergendo problemi – conferma la senatrice della Lega Michelina Lunesu – ma salvare i posti di lavoro deve essere una priorità». La collega del M5S, Elvira Evangelista, sottolinea: «L’impegno dei senatori sardi è compatto per salvare il futuro dei lavoratori, ma restano le difficoltà di dover “forzare” la cassa integrazione nei confronti di un'azienda che non l’ha richiesta».

Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, sebbene seduto tra le fila della Camera, lancia un appello ai colleghi senatori: «Una soluzione deve essere raggiunta. Far morire le speranze di oltre 1.300 famiglie sarebbe un crimine».

La verità

Gavino Manca, deputato del Pd, non ha dubbi: «Quell'emendamento deve essere approvato. Certo, non avere la collaborazione dell'azienda non aiuta, ma la questione può essere risolta comunque, anche grazie a pressioni internazionali sulla proprietà qatariota».

Salvatore Deidda (FdI) non può che evidenziare più di un'incongruenza. «A parole sembrano tutti bravi a supportare i lavoratori – dice –, nei fatti, invece, qualcuno al Senato o nelle file del Governo, non lavora verso quella direzione. Purtroppo fra poco i nodi verranno al pettine».

La viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, resta ottimista: «il Mise sta lavorando con il ministero del Lavoro, in accordo con l’azienda, a un emendamento che fornisca protezione ai lavoratori con l’ottica di considerarli all’interno di un settore in trasformazione».

Una prospettiva promossa anche dalla Ugl Trasporti: «Se l’emendamento venisse approvato, l'azienda sarebbe per certi versi costretta ad accoglierlo – dice il coordinatore Massimiliano Marchese. Ciò darebbe un anno di tempo in più per trovare sbocchi professionali alternativi agli ex dipendenti. Lavoratori altamente formati in un settore nevralgico come quello del trasporto aereo che fra pochi mesi, con la fine della pandemia, potrebbe avere bisogno di centinaia di nuovi addetti».

