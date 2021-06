E Draghi gela Londra 

Una bordata di Mario Draghi fa tremare la porta d’ingresso al numero dieci di Downing Street. Ed il premier italiano prospetta di far spostare la finale degli Europei da Wembley a Roma. Dal tempio del calcio di una Gran Bretagna preoccupata dalla variante Delta alla capitale di un'Italia dove da settimane il Covid è in costante decrescita. Mario Draghi, in zona Cesarini della conferenza stampa congiunta con Angela Merkel, pone un tema che da qui ai prossimi giorni farà discutere non solo l'Uefa - che per il momento esclude l'ipotesi - ma anche le cancellerie europee. Perché quella della finale degli Europei non è solo una questione da epidemiologi. È un tema politico che potrebbe vedere contrapposti l'Ue e il Regno Unito in un post Brexit che non ha esaurito i suoi strascichi.

Risposta netta

A domanda diretta di una giornalista tedesca sull'ipotesi di spostare la finale da Wembley all'Olimpico e con la Merkel al suo fianco, Draghi - in visita a Berlino per una cena con la cancelliera - risponde in maniera piuttosto netta: «Sì, mi adopererò affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi dove il contagio cresce», sono le sue parole. La Merkel non lo contraddice. Anzi, per l'intera conferenza stampa scherza sulle divisioni calcistiche tra Italia e Germania. Le uniche, sottolinea, rilevanti tra i due governi. «L'Italia gioca bene ma facciamo il tifo per la nostra Nazionale», spiega la cancelliera. L'ipotesi della finale a Roma potrebbe - potenzialmente - avere una spinta dal governo stesso, con il raddoppio dell'attuale capienza consentita all'Olimpico, ferma al 25% del totale. Il governo del calcio europeo tuttavia per il momento nega ci siano piani B: «L'Uefa, la Federazione e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite», fa sapere in una nota.

Da Londra

No comment da Downing Street alle parole del premier Draghi, sull'opportunità di spostare da Londra la finale degli Europei di calcio a causa del rimbalzo di contagi Covid alimentato nel Regno Unito dalla variante Delta. Tuttavia, il governo britannico intende far sapere di essere «completamente impegnato», in stretto contatto con l'Uefa, a far sì che le semifinali e la finale si possano svolgere a Wembley come previsto «in condizioni di sicurezza» sanitaria per tutti.

