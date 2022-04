E Carola Puddu alla fine ce la fa 

La meglio però l’ha avuta la cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Anche questa volta comunque non è stata mandata al ballottaggio finale e fila dritta alla prossima puntata, spinta anche dall’affetto di un bambino sardo che ha realizzato un disegno tutto per lei, pubblicato sui social.

A dirla tutta la settimana era cominciata proprio male. Carola Puddu aveva pianto, si era sfogata e si era detta sicura di essere la prossima a essere eliminata. Invece la ballerina ventunenne di Selargius supera anche la terza puntata del serale di Amici, il talent show di canale 5, e continua la sua corsa verso la finale. Il sogno di sollevare la coppa sembra sempre più a portata di mano anche se mai come quest’anno lo show sta perdendo soprattutto i ballerini. Dopo l’eliminazione di Christian Stefanelli, ieri è stata infatti la volta anche di John Erik.

Lode della maestra

Ma Carola intanto vola e continua a danzare trascinata dalla magia della musica e dalle parole della maestra Alessandra Celentano che anche ieri l’ha lodata dicendole che era stata «comunque brava». Perché le sfide Carola le ha perse anche ieri, tutte e due e tutte e due con la cantante Sissi, Silvia Cesana. Nella prima si è esibita da sola, sulle note di “In cerca di te”, nella seconda in coppia con Leonardo Lini.

La meglio però l’ha avuta la cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Anche questa volta comunque non è stata mandata al ballottaggio finale e fila dritta alla prossima puntata, spinta anche dall’affetto di un bambino sardo che ha realizzato un disegno tutto per lei, pubblicato sui social.

Sette giorni duri

Dicevamo che per Carola è stata una settimana da dimenticare. La sconfitta anche nelle sfide della seconda puntata l’aveva fatta crollare. «Mi sento come se fossi l’anello debole della catena - aveva detto – mi faccio i conti e mi dico, la prossima sono io». E ancora: «Mi dispiace che non si sia visto il mio impegno: quando dai il massimo e non ottieni risultati è la cosa peggiore. Non voglio uscire prima di avere dimostrato il lavoro fatto. Se uscissi, avrei rimpianti».

Complimenti

E per dimostrare la sua bravura Carola Puddu avrà ancora tempo. Del resto i complimenti anche da parte della giuria composta da Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia non mancano mai. Ci sarebbero anche quelli di Stash, ieri assente per via del Covid e sostituito da Sabrina Ferilli. Per il resto lo show è filato via tra esibizioni, battibecchi tra i professori e standing ovation del pubblico che ha già eletto il suo preferito, il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano, entrato nel cuore di tutti grazie alla sua irresistibile simpatia.

Dolore

Ieri è stata una giornata triste per Maria de Filippi, segnata dalla morte di Piero Sonaglia, storico collaboratore della conduttrice, al quale ha dedicato un post su facebook: «Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata