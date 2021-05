E Canzi rimane a Olbia  

Una settimana. «Tanto è bastato per trovare l’accordo, ma che Olbia fosse la mia prima scelta non era un mistero», ha detto Max Canzi ieri, nel giorno dell’ufficializzazione del rinnovo del contratto col club del presidente Alessandro Marino. Una firma che lo tratterrà in Gallura per un altro anno in Serie C. «Siamo convinti che sia la scelta giusta: abbiamo chiuso l’ultimo campionato in crescendo, valorizzato i giovani e sfiorato i playoff, con la conferma del mister intendiamo proseguire sulla strada intrapresa l’anno scorso», ha spiegato invece il direttore sportivo dei bianchi Tomaso Tatti, che ha affiancato l’allenatore nella sala stampa del “Nespoli” in occasione della presentazione del “Canzi bis”. «Ci attende un torneo difficile, che dovremo affrontare con qualche riforma di cui, al momento, non sappiamo molto, ma per programmare la stagione era giusto partire innanzitutto dal rinnovo col mister». Seconda mossa di mercato dopo il prolungamento del rapporto con Ragatzu. «Una mossa», avverte Canzi, «che la dice lunga sul campionato che vogliamo fare». Parlare di obiettivi senza conoscere l’evoluzione della categoria alla luce delle riforme è oggi azzardato.

Migliorarsi

«Personalmente, però, posso dire che provo sempre a migliorami rispetto a quanto fatto prima, ciò che vale anche come tecnico dell’Olbia», ha proseguito Canzi. «Partire da uno zoccolo duro di giocatori sarà comunque un grande vantaggio». Sul fronte squadra, si riparte da quelli sotto contratto: Ragatzu ma anche Emerson, Giandonato, Udoh e Cocco. «Più Arboleda, con cui stiamo parlando in questi giorni, e Pisano e La Rosa, come anticipato dal presidente Marino», ha svelato Tatti. «L’intenzione è di parlare, comunque, con tutti i giocatori per capire se hanno le motivazioni giuste per restare». Ci sono, poi, gli under del vivaio, i vari Belloni, Demarcus, Occhioni e Secci, e i talenti che arriveranno in prestito. Specialmente dal Cagliari. «Ladinetti, Biancu, Lella, Gagliano, Marigosu e Cabras rientreranno alla base, valuterà il Cagliari quali tenere e quali far tornare in Gallura, mentre tra quelli della Primavera ci piace Ciocci, che avremmo voluto a Olbia già l’anno scorso», ha detto ancora Tatti.

La stagione inizierà dopo Ferragosto con la Coppa Italia, che coinvolgerà anche quest’anno (notizia delle ultime ore) le squadre di Lega Pro. »Abbiamo tutto il tempo per programmare, e, dal momento che la società ha deciso di cominciare dalla guida tecnica, confrontarci sulla rosa», ha aggiunto in chiusura Canzi. «Qualche offerta, dalla fine del campionato, mi è arrivata, ma ho preso tempo perché prima volevo parlare con l’Olbia: con i playoff solo sfiorati m’è rimasto il colpo in canna».

