e All’improvviso, la Dinamo  

REYER VENEZIA 70

DINAMO SASSARI 76

Umana Venezia : Stone 7 (1/1, 1/6, 3 r.), Bramos 7 (0/1, 2/5, 4 r.), Tonut 7 (1/2, 1/5, 2 r.), De Nicolao 5 (0/1, 1/5, 2 r.), Sanders 4 (0/1, 1/3, 4 r.), Phillip 5 (2/3, 1 r.), Echodas (0/1, 1 r.), Mazzola ne, Brooks 12 (3/5, 1/2, 3 r.), Cerella ne, Vitali 5 (1/3, 1/2, 4 r.), Watt 18 (5/11, 11 r.). All. De Raffaele.

Banco di Sardegna SS : Logan 12 (3/7, 2/6, 4 r.), Robinson 20 (8/11, 1/3), Kruslin 9 (3/4, 1/7, 2 r.), Gandini ne, Devecchi 3 (1/2 da tre, 1 r.), Treier (0/1), Chessa (0/2 da tre, 1 r.), Burnell 8 (3/5, 0/1, 10 r.), Bendzius 14 (1/4, 3/3, 8 r.), Mekowulu 4 (1/2, 3 r.), Gentile ne, Diop 6 (2/3, 1 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Mazzoni, Borgo e Vita.

Parziali : 23-22; 44-36; 59-50.

Note . Tiri liberi: Venezia 20/29; Sassari 10/13. Percentuali di tiro: Venezia 21/57 (8/28 da tre, ro 12 rd 24); Sassari 29/61 (8/25 da tre, 10 ro 25 rd).

E venne il giorno in cui la Dinamo gelò il PalaTaliercio. Certo, non era una “bella” dei playoff scudetto, ma questa vittoria ha peso inestimabile in ottica salvezza. Sassari vince 76-70 e interrompe la serie di sconfitte che in campionato era arrivata a sei. Incassare la settima avrebbe avuto effetti nefasti per la classifica e il morale.

La chiave

Dal -8 al +8 in un favoloso ultimo quarto. La chiave del match è qui, quando il coach Bucchi sperimenta un quintetto con tre piccoli: tiene Logan, fino ad allora nullo, quasi deleterio, e gli aggiunge Chessa e Robinson. Non solo, punta su Diop come centro al fianco del sempre utilissimo e vivace Bendzius.

Ebbene, la Dinamo cambia faccia in difesa, trova energie in attacco con Logan che ritorna a fare il Professore. La Reyer è stordita e incassa un break di 18-2. Mai vista una cosa del genere, anzi negli ultimi anni era sempre stata la formazione di coach De Raffaele a piazzare miracolose rimonte per poi andare a vincere le partite.

Avvio in salita

Buono l'avvio in difesa e con un Robinson caldissimo in attacco: 10 punti sui 14 del Banco che è avanti di 3 e anche i 5 con Burnell. Però Mekowulu fa due falli, Diop pure e Treier deve fare da centro. Watt domina (tutelatissimo dagli arbitri) e Venezia assume il comando e va avanti di tre possessi con la tripla isolata di Sanders: 38-29 al 17', mentre Logan e Kruslin litigano col ferro.

La ripresa

Al rientro Sassari si avvicina a -2 con contropiede di Kruslin ma viene ricacciata brutalmente indietro: 55-44 al 26'. Al 32' è 60-52 e la Dinamo non sembra avere la forza per riprendere la gara. E invece Bucchi si “inventa” un quintetto anomalo e manda in tilt De Raffaele e Venezia. Sul +8 sassarese un paio di errori e un brivido, ma Bendzius dalla lunetta rassicura tutti. Arriva la vittoria, dopo sei sconfitte, proprio quando serviva di più.

