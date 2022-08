È allarme pensioni:  conto alla rovescia per evitare la Fornero 

Allo stato attuale, quando manca più di un mese alle elezioni e almeno due alla nascita del futuro Governo, quello lanciato dai sindacati suona come più di un allarme. Dal primo gennaio 2023, infatti, per diverse migliaia di sardi che andranno in pensione (nessuno ha ancora fatto i conti per capire esattamente quanti) potrebbe tornare l’incubo della Fornero, una legge mai abolita ma solo derogata dal sistema delle Quote. Finita Quota 100 nel 2021, il 31 dicembre 2022 “chiude”, salvo proroghe, anche Quota 102, per questo motivo il prossimo anno chi vorrà lasciare il lavoro avrà di fronte uno “scalone”: dai 64 anni e 38 di contributi garantiti da Quota 102, dopo i 62 anni e 38 di Quota 100, si passerà (o si tornerà) ai 67 anni canonici per la pensione di vecchiaia (con 20 di contributi) oppure ai 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età per la pensione anticipata (un anno in meno per le donne). «Sarebbe una macelleria sociale», tuona Alberto Farina, segretario regionale della Fnp-Cisl. «Il futuro governo dovrà fare di tutto per evitarlo», gli fa eco Marco Grecu, segretario regionale dello Spi-Cgil.

Le incognite

Il dato da cui si parte è che quasi sicuramente il Governo che uscirà dalle elezioni di settembre non sarà operativo prima di novembre e non avrà dunque il tempo per cancellare la Fornero. Un’uscita facile potrebbe essere allungare temporaneamente Quota 102, già a sua volta sorta di proroga di Quota 100. «Questa soluzione-ponte permetterebbe di evitare il ritorno della Fornero e, contemporaneamente, prendere il tempo per varare la nuova riforma», spiega Farina. Di diverso avviso Grecu: «Se continuiamo ad andare avanti con le deroghe, la riforma non si farà mai. Sarebbe invece più corretto che il futuro Governo mettesse in cima alla sua agenda proprio la riforma del sistema pensionistico, alla quale si deve accompagnare una revisione del mercato del lavoro».

Le proposte

Spetterà al nuovo governo, in legge di bilancio, definire un altro assetto delle pensioni. Stabilire cioè se rinnovare Ape Sociale e Opzione Donna che scadono il 31 dicembre. E come evitare lo “scalone” di gennaio. Non sarà facile, perché le pensioni del prossimo anno saranno già adeguate, in automatico, all'inflazione, si parla di un 7% circa. Sul tavolo, i sindacati (unitariamente) hanno presentato la loro riforma (condivisa anche da alcune forze politiche): il cuore della proposta è Quota 41, che permette di andare in pensione anticipata a chi ha 41 anni di contributi, anziché 42 anni e 10 mesi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne. Lo “sconto mamma” consentirebbe di scendere ancora, di un anno per ogni figlio: con due figli scatterebbe Quota 39, con tre figli Quota 38. «Per noi è sempre stata la soluzione migliore, lo abbiamo detto tempo fa», dicono Grecu e Farina. I sindacati chiedono, inoltre, la conferma di Opzione donna (che apre le porte alla fine carriera alle lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome con 58 anni d’età e almeno 35 anni di contributi) e dell’Ape sociale (che consente a determinate categorie di lavoratori, disoccupati, invalidi, coloro che assistono familiari con disabilità, addetti a lavori gravosi, di accedere alla pensione a partire dai 63 anni, con anzianità contributiva a 36 anni o a 30 se disoccupati, disabili o caregiver).