«E adesso, prego, chiamateci città» 

Sanluri è diventata Città: «È l’unico dei 28 Comuni del Medio Campidano ad avere questo titolo. Potrà rivestire un ruolo importante nel territorio e potrà essere un volano per un ulteriore rilancio», dice il sindaco Albero Urpi dopo aver ricevuto una formale comunicazione dalla Prefettura.

Il titolo onorifico “Città di Sanluri” è stato decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha accolto la proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Le motivazioni a sostegno del titolo sono l’importanza storica, dal prenuragico a Sa Battalla del 1409, il castello medioevale, i musei, il convento dei Cappuccini, i Padri Scolopi, su civraxu , le chiese. Un’economia incentrata su turismo, industria, commercio e soprattutto servizi, che occupano duemila dipendenti, e poi 54 attività amministrative con 1.619 addetti. E poi la posizione strategica, a metà strada fra Cagliari ed Oristano, l’aspetto demografico, il welfare, la cultura.

Orgoglio

Il provvedimento, arrivato lo scorso 12 aprile a coronamento di un iter avviato dal Consiglio comunale il 14 settembre del 2020 e passato attraverso il via libera del prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, inorgoglisce la comunità sanlurese. È stato proprio il prefetto, due giorni fa, a comunicare al primo cittadino il passaggio da Comune a Città. «Non si tratta – scrive Tomao - di un valore simbolico: è l’inizio di percorso ricco di stimoli, preordinati al progresso materiale e spirituale. Un riconoscimento alla comunità che ha realizzato condizioni di benessere sociale ed economico con il proprio operoso lavoro».

Soddisfatti Urpi e la presidente del Consiglio, Roberta Casta, sotto la cui amministrazione era stata avviata la procedura. «Cono orgogliosa – dice Casta - di questo risultato. Il frutto di ciò che Sanluri è oggi: cultura, servizi, economia e storia». Per Urpi «è un punto di partenza per una strategia che ripensi la città in una prospettiva di lungo periodo, con azioni che rispondono ai nuovi bisogni dei cittadini».

I commenti

Per gli abitanti è una gradita sorpresa. «Lo sforzo che abbiamo fatto per tenere l’industria a Sanluri viene ripagato», commenta l’imprenditore Alberto Cellino: «Ora più che mai ci impegneremo a investire qui per la crescita economica e sociale della città». Il conte Manuel Villasanta: «Credo che il castello abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. Un onore, aspettiamo gli oneri». L’avvocato Giuseppe Pisanu esprime un augurio: «Città vuol dire più servizi, a questo punto speriamo che ritorni il Tribunale. Grazie all’informatica, i costi sarebbero ridotti». Nei vantaggi spera anche Carla Melis, presidente della cooperativa che gestisce la scuola che fu degli Scolopi: «Portiamo avanti un’eredità culturale importante che ha formato generazioni di sardi. Non lasciateci soli».

RIPRODUZIONE RISERVATA