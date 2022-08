E a Taratasciar il capitano Nateri incontrò lo spirito del marinaio 

Il comandante della piccola imbarcazione, Giovanni Nateri, di giovane età ma di grande esperienza marinaresca non a caso era stato scelto dal proprietario del natante per compiere il tragitto dal porto di Cagliari fino a Tortolì. Giuseppe Rossi, maestro calafato nato e residente nel quartiere della Marina nella via dei Preti, così attento nei commerci e negli affari si era affidato al Nateri per il trasporto di una grossa fornitura di formaggi ogliastrini. Nel pomeriggio del venerdì 21 giugno del 1799, dopo una traversata tranquilla, da oriente si era sollevato un vento impetuoso accompagnato da nubi tetre e foriere di pioggia, tanto da impensierire il piccolo equipaggio composto da quattro uomini. Le vele della saetta si erano improvvisamente rigonfiate, costringendo il comandante a bordeggiare per tentare di raggiungere il piccolo porto di destinazione, con il suo legno in balia di onde che si facevano sempre più minacciose. Tra i lampi del temporale vide delle luci, lontane fiammelle che dettero animo per contrastare la tempesta.

Lo schianto

Fu l’ultimo ricordo prima dello schianto: sentì le traverse dell’imbarcazione infrangersi tra le rocce mentre veniva scaraventato tra le acque burrascose. Poi il silenzio. Il rombo della risacca sembrava risuonare ancora tra le orecchie del naufrago quando percepì una presenza che si muoveva nell’ambiente nel quale si era risvegliato: i suoi abiti erano ancora intrisi d’acqua e, nonostante il tepore di giugno, sentiva dei brividi profondi che percorrevano il suo corpo. La presenza divenne una figura netta, sempre più distinta ai suoi occhi. Nella penombra, rischiarata da una lampada a olio, Giovanni Nateri osservò l’uomo notando la lunga barba bianca e gli occhi profondi, incassati in un viso solcato dai raggi del sole. Un marinaio, sicuramente…Aveva un accento straniero ma le sue parole sembravano non uscire dalla bocca bensì arrivare direttamente al suo cervello, ancora scosso dalla tragedia. L’anziano, perché tale gli parve nei tratti, gli raccontò gli istanti successivi al naufragio dell’imbarcazione, narrò della morte dei suoi marinai e della torre di guardia elevata in prossimità di Tortolì.

Tredicesima torre

La chiamavano la Taratasciar, la tredicesima torre in lingua araba, e da qualche tempo era disabitata, presidiata solo saltuariamente dall’Amministrazione delle Torri Costiere della Sardegna. Il nome di San Gemiliano era arrivato molto dopo, quando oramai molte incursioni dei pirati saraceni s’erano già consumate nel golfo ogliastrino. Nateri vide una serie di immagini materializzarsi sulla volta della torre: osservò un ragazzo straniero, dalle fattezze berbere, salvato da una tempesta per mano di una giovane del posto. Un pirata, uno dei tanti impegnati nelle scorrerie del Mediterraneo, dal destino segnato. Il suo amore per la soccorritrice sarebbe finito nel sangue per mano di altri predoni del mare, per vendicare una sua presunta conversione. Avrebbe giurato, prima di morire, di poter espiare peccati del passato salvando le vite dei naufraghi. Giovanni Nateri venne scosso da altre mani: erano quelle dei miliziani impegnati nel controllo delle torri.