Duro scontro sul caos debiti 

Guerra istituzionale a Tortolì. Il Consorzio industriale, il 17 marzo, ha approvato il bilancio del 2019 con una perdita di 7.192.059 euro. Il passivo lo devono ripianare i due enti consorziati: Comune e Provincia di Nuoro. L’esecutivo di Massimo Cannas, che già in passato aveva espresso la volontà di non ripianare le perdite (al contrario della Provincia che fino al 2018 ha assolto il proprio dovere liquidando l’ultima tranche tre settimane fa), passa al contrattacco e impugna l’approvazione, trascinando il Consorzio in Tribunale.

Il fatto

Il 20 aprile gli uffici del Consorzio hanno trasmesso la delibera di approvazione ai due soci, in attesa del versamento delle quote. Lo scenario è delineato dal commissario straordinario dell’ente di Baccasara, Franco Ammendola: la legge regionale 10 del 2008 prevede la compartecipazione dei soci al pagamento dei debiti per i Consorzi industriali.

Il caos

I 3,5 milioni di euro di debito a testa pendono come una spada di Damocle su Provincia e Comune. Sulla vicenda, in Comune, si sarebbero divise la maggioranza e la segretaria Maria Teresa Vella, che dopo sette anni ha preferito l’incarico a Muravera. La situazione è complessa, come rileva il revisore dei conti del Comune, Stefania Falchi, nel parere al bilancio di previsione 2021-2023 che lunedì approderà in Aula. «Si ribadisce - sottolinea - la complessità della situazione, ancora oggetto di contenzioso, non ancora definito, e la necessità di esaminare con attenzione l’assetto organizzativo, amministrativo e finanziario del Consorzio». La Giunta, nella seduta di martedì, con la segretaria Vella, ha ribadito la contrarietà a ripianare i debiti, sostenendo la necessità di «valutare la coerenza e la conformità delle determinazioni assunte dal commissario straordinario del Consorzio». Nei giorni scorsi in Comune amministratori e tecnici hanno sviscerato il bilancio. Lo spettro di dover pagare 3,5 milioni di euro è da brividi: «Il Comune non potrebbe assumere a proprio carico il ripiano delle perdite patite dal Consorzio, a causa delle gravi ripercussioni negative su stabilità ed equilibri del bilancio».

