«Duro colpo alla fabbrica» 

È un duro colpo il furto subito dalla Portovesme srl, già alle prese con gli effetti insostenibili del caro energia. All’emergenza delle tariffe alle stelle, dopo il furto potrebbero anche aggiungersi problemi di continuità produttiva: dalla fabbrica sono spariti proprio i pezzi da utilizzare nella manutenzione programmata del forno Kvcet, reparto Kss, quello destinato alla fermata nei prossimi mesi. I nuovi pezzi, secondo le stime della Portovesme srl, non saranno pronti prima di otto mesi, l’investimento sull’impianto slitta.

La condanna

Sul furto, accaduto tra sabato e domenica, intervengono i metalmeccanici di Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm. Condannano fortemente l’accaduto e chiedono alle forze dell’ordine il massimo sforzo «affinché vengano trovati gli irresponsabili di questo folle gesto». I sindacati mettono l’accento sulle dinamiche del furto. «Inaccettabile che si possa avere libera circolazione in uno stabilimento in cui operano quotidianamente 1500 persone - scrivo Fiom, Fsm e Uilm - e si possa subire un furto, con dinamiche che lasciano intendere che ci sia voluto diverso tempo, con uomini e mezzi che dovrebbero aver agito indisturbati per ore, entrando nel magazzino in cui sono depositate attrezzature e strumenti di grande valore, senza che ci siano sistemi di allarme». I sindacati metalmeccanici inoltre sottolineano che «dichiarazioni precedenti annunciavano la rinuncia agli investimenti a causa dell’alto costo energetico, in un reparto in precedenza ritenuto non energivoro».

L’energia

È sempre l’energia il rebus da risolvere per disinnescare la fermata della linea piombo. «Stiamo vivendo una vertenza scaturita da una crisi energetica che siamo costretti a pagare due volte - scrive in una nota la Rsu della Portovesme srl - la prima come conseguenza sul nostro lavoro e la seconda come rincaro sulle nostre bollette. Si può comprendere quanto un prezzo dell’energia fuori controllo e fuori da ogni logica di sostenibilità stia impattando pesantemente specialmente su aziende fortemente energivore come la Portovesme srl. Cogliamo con favore e apprezziamo le varie testimonianze di vicinanza che ci stanno arrivando da tutto il territorio, con un ringraziamento alle istituzioni e alle Rsu e operatori della Asl Sulcis e della Rsu della Carbosulcis».

