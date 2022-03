Duplice omicidio: 30 anni a Doa 

Tra le versioni divergenti di Procura generale e avvocati difensori sugli ultimi istanti di una lite sfociata in tragedia, e sulla reale volontà di uccidere da parte di chi aveva premuto il grilletto, la Corte d’assise d’appello di Cagliari propende per la prima e, al termine di una veloce camera di consiglio, alle 10,30 legge il dispositivo: conferma integrale della sentenza iniziale, l’88enne Peppuccio Doa di Arzana deve scontare 30 anni di carcere per il duplice omicidio dei fratelli Andrea e Roberto Caddori di Arzana, ammazzati nel 2016 quando avevano 43 e 46 anni da quattro pistolettate esplose al termine di un litigio legato a questioni di eredità. Un’udienza lampo, iniziata alle 9,30 e proseguita con l’immediato ritiro dei giudici nella propria stanza vista l’assenza di repliche della procuratrice generale Maria Grazia Genoese e degli avvocati di parte civile (Paolo Demuro) e difensori (Pierluigi Concas e Herika Dessì). Il presidente Massimo Poddighe (a latere Giovanni Lavena) pronuncia la sentenza in pochi secondi in un’aula semivuota. Non c’è l’anziano imputato, non si sono presentati i parenti delle vittime.

Il delitto

Resta valida la ricostruzione degli inquirenti (il pm che aveva istruito il processo è Nicola Giua Marassi, oggi sostituto a Cagliari) su quanto avvenuto sei anni fa. Doa si era convinto che la sorella maggiore Maria (all’epoca 91enne) lo avesse escluso dall’eredità intestando i beni della famiglia alla donna che la assisteva in casa (Francesca Ferrai, madre dei Caddori), così dopo precedenti discussioni era andato (armato) assieme alla moglie in quell’abitazione e, al termine di un litigio avvenuto al primo piano con Ferrai durante il quale aveva sparato per due volte verso l’alto, aveva ucciso con la pistola calibro 7.65 i due fratelli accorsi nella casa. L’eredità alla fine è andata all’ex badante di Maria Doa.

La difesa

L’avvocato Concas durante l’arringa nell’udienza precedente aveva sostenuto che l’imputato dava «le spalle alla cantina» mentre i Caddori «lo trattenevano», dunque era «bloccato»: stava «andando via, aveva la pistola e i fratelli lo sapevano, eppure lo avevano affrontato». Così c’era stata «la reazione che conosciamo». Nessuna «giustificazione», però, solo la necessità di chiarire: si trattava di «un fatto di sangue occasionale avvenuto in condizioni particolari, un eccesso colposo di legittima difesa. Doa è incensurato e anziano. Era stato aggredito, riportando lesioni al dorso e agli arti superiori», e la paura lo aveva portato a «eccedere nella reazione. Un minuto prima o un minuto dopo non sarebbe successo nulla».