Duncan in viola ora è tutta un’altra storia 

Campo che vai, ex che trovi. Domenica sarà la volta di Duncan e Sottil, sebbene quest’ultimo non sarà del match dopo aver rimediato l’espulsione per doppio cartellino giallo nella sconfitta contro il Venezia.

Chi si rivede

Da esubero girato in prestito al Cagliari, a grande protagonista con la maglia viola, la vita di Alfred Duncan in poco più di un anno è cambiata parecchio. Dopo aver collezionato in Toscana appena 4 presenze nella prima parte della scorsa stagione, di cui due da subentrato, a gennaio il centrocampista ghanese era approdato in Sardegna alla corte di Eusebio Di Francesco, complice l’infortunio di Marko Rog. Confermatosi nella mediana rossoblù dell’era Semplici il classe 1993 è diventato uno dei punti di riferimento della squadra rossoblù, seppur dal rendimento altalenante, verso l’impensabile salvezza dello scorso campionato. La rinascita di Duncan è proseguita nel suo ritorno a Firenze con la guida di Italiano, allenatore molto bravo e abile nel valorizzare tutte le risorse in dote ai viola. Una fiducia arrivata partita dopo partita, prima da subentrato poi da titolare in un centrocampo in cui sta riuscendo a farsi largo, peraltro, tra nomi di peso e domenica sarà ancora un giocatore su cui poter contare.

Sottil

Discorso diverso per l’attaccante viola Riccardo Sottil che, fresco di rinnovo fino al 2026, mancherà all’appuntamento con l’ex squadra rossoblù che lo ha avuto per un’intera stagione fatta di alti, bassi, infortuni, 4 gol, 2 assist e qualche incomprensione. Lunedì nero, quello appena trascorso, per il classe ‘99 partito titolare nel match contro il Venezia: oltre a subire la seconda sconfitta consecutiva (la quarta in campionato), Sottil è stato espulso per aver rimediato due gialli. Ingenuo e inutile il secondo fallo che ha solo messo nei guai la Fiorentina rimasta in 10 per 20 minuti. Come se non bastasse il 22enne avrebbe pure litigato col compagno Bonaventura. Vivrà la sfida della sua Viola con il Cagliari in tribuna.