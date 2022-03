Duemila lampioni nelle strade cittadine 

Sanluri s’illumina a led e diventa “La città della luce”: è il nome che il Comune ha dato al progetto del nuovo impianto d’illuminazione pubblica, con oltre duemila lampioni, dal centro storico fino alle zone ancora al buio. «A parte i vantaggi all’ambiente – dice il sindaco Alberto Urpi - e la fine dei pericoli dovuti ai pali a rischio crollo, abbiamo scongiurato il caro energia. Grazie, infatti, alla gara d’appalto del servizio, affidato a una società esterna, possiamo contare su un risparmio di 75 mila euro l’anno in bolletta, oltre al blocco del canone annuale per i prossimi 15 anni».

Il contratto

In questi giorni l’impresa che, tramite il project financing, si è aggiudicata l’appalto, ha montato già diversi lampioni. Un lavoro che, sommato ai fondi del Comune già spesi per i primi interventi, avrà un costo complessivo di un milione e mezzo di euro. «Rispetto al precedente contratto - spiega Urpi - il costo in bolletta dell’illuminazione pubblica da 320 mila euro l’anno scende a 245 mila, importo fisso fino al 2037 che, comunque, pagheremo dai risparmi. C’è di più: intanto la gestione e la manutenzione dell’impianto è in mano all’impresa. L’impegno è dividere in parti uguali il risparmio quantificato in 150 mila euro l’anno, misurato rispetto allo stato di partenza dei costi comunali. Alla fine le opere realizzate saranno cedute al Comune, senza sborsare un euro».

La sicurezza

Un modo concreto non solo per ridurre i consumi energetici, ma anche per rendere sicura la viabilità di notte. Poi il beneficio in termini di minori emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, sostituendo le luci gialle, a vapore di sodio, con quelle bianche a led, la sorgente luminosa che aiuta l’ambiente, attualmente punto di riferimento nell’ambito dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Col ribasso di gara, sono stati installati 60 nuovi punti luce. Parecchie le zone interessate, tra cui l’ingresso della città per chi arriva dalla provinciale per San Gavino, la zona del cimitero, la piazzetta ex S’impiccu, la zona artigianale di Villasanta, il cavalcavia della stazione di Sanluri Stato, le torri faro nel campo sportivo. La sostituzione dei lampioni e dei pali non è però l’unico aspetto dell’intervento. «L’iniziativa– conclude il primo cittadino - è stata concepita sia per risparmiare senza spendere nulla, ma anche per abbellire la città fino a Sanluri Stato. Nel centro storico sono state montate le lanterne anticate, potenziata l’illuminazione in piazza Castello e Porta Nuova. Illuminato l’esterno del castello, non più solo la facciata principale. Altro risultato importante è l’allaccio dell’illuminazione del parco degli Scolopi ai contatori dell’impianto pubblico, eliminando le bollette alle imprese che gestiscono le strutture ricettive e sportive all’interno dell’area».